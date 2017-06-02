فريق العمل: دارين العلي ـ حنان عبدالمعبود ـ ندى ابونصر ـ كريم طارق ـ باهي ابوالعلا ـ (هاني الشمري ـ فريال حماد ـ قاسم باشا)

حياتي: الحظ يحالف دائماً من يجتهد

الطالبة هبة حياتي الحاصلة على نسبة 99.60% والرابعة على الكويتيين علمي من مدرسة ثانوية بيان اهدت نجاحها الى والديها ومعلماتها واسرتها، اضافة الى وطنها الأم الكويت.وأوضحت ان هناك عدة مقومات ساعدتها في تحقيق النجاح منها الاجتهاد المستمر والدراسة يوميا وتشجيع الاهل والمدرسة والاصرار والعزيمة، موضحة ان ابرز المعوقات التي واجهتها العام الحالي هي الضغط الدراسي والتوتر الذي يرافق كافة امتحاناتها وان امتحانات العام الحالي سهلة وتناسب مستوى الطلاب كافة.وأشارت الى ان الطلاب المقبلين على خوض المرحلة المقبلة عليهم ان يثقوا بأنفسهم ويقدموا كل ما يمتلكونه في سبيل تحقيق النجاح.وقالت أطمح الى الالتحاق بكلية الطب البشري والتخرج بمرتبة الشرف والحصول على الماجستير والدكتوراه، مؤكدة ان «الحظ يساعد دائما من يجتهد، فاسعوا لسبيل النجاح وابذلوا كل ما في وسعكم».

الثانية على الكويتيين أدبي بنسبة 98.31%

متفوقو الثانوية العامة: الاستعانة بالله وبر الوالدين وتقسيم الوقت أهم أسباب النجاحبسمة السعيد: أتمنى الالتحاق بكلية الحقوق وتحضير الدراسات العليا

قالت الطالبة بمدرسة النور الثانوية بنات المشتركة الحاصلة على المركز الثاني على الكويتيين في القسم الأدبي بنسبة 98.31% بسمة السعيد إنها تهدي النجاح الى كل الكويت وخاصة عائلتها ووالديها الذين ساهموا في نجاحها بشكل كبير ووفروا لها جميع السبل المساعدة للدراسة كالهدوء والتركيز.

واضافت السعيد ان تنظيم الوقت هو افضل وسيلة للنجاح اضافة الى التركيز المستمر في الدراسة وتقسيم المنهج الى عدة كتب صغيرة ما ساهم في نجاحها، مشيرة الى ان المواد كان أكثرها يعتمد على الحفظ وهو شيء مفضل لها، لافتة الى ان اختبارات العام الحالي لم تشهد أي نوع من انواع الصعوبة بل على العكس تماما كانت سهلة وبسيطة وواضحة، داعية جميع الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية العامة العام المقبل الى التركيز وتقسيم الوقت بشكل سليم حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح المراد.

وبينت أنها ترغب في الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة الكويت أو الالتحاق بكلية القانون، خصوصا أنها تطمح إلى تحضير الدراسات العليا.

«حصلت على 98.3% والالتحاق بكلية الطب رغبتي»

النعمان: التركيز والتنظيم والإصرارعلى النجاح أهم أسباب التفوق

أهدى الطالب المتفوق النعمان ابوبكر عبدالله من مدرسة سليمان العدساني الحاصل على نسبة 98.29% بالقسم العلمي تفوقه الدراسي إلى وطنه الحبيب مصر، وإلى بلده الثاني الكويت، ولأسرته الكريمة لما بذلوه من جهود لتهيئة الأجواء المناسبة والملائمة لتحقيق هذا النجاح، لافتا إلى الدور الكبير الذي بذله والده الذي ضرب له المثل والقدوة في حياته العملية والاجتماعية.

وأضاف النعمان أن الاستعانة بالله والصلاة وتنظيم الوقت وبر الوالدين أبرز العوامل التي ساعدته في تحقيق هذا التفوق، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات التي واجهها خلال هذا العام وفي مقدمتها ضيق الوقت وكثرة الاختبارات وطول المناهج، إلا أن تلك المعوقات زالت نتيجة إصراره على التفوق وبذل المزيد من الجهد في الدراسة التي صاحبتها الكثير والكثير من التركيز والتنظيم، مؤكدا أن اختبارات هذا العام كانت في متناول الطالب المتوسط مع الحرص على إبقاء بعض الأسئلة الصعبة والتي تحتاج إلى المزيد من التركيز للطلبة المتفوقين.

كما توجه النعمان بجزيل الشكر والتقدير إلى كل معلميه في المدرسة الذين تركوا بصمة رائعة في حياته لحرصهم على مصلحة جميع الطلبة، متوجها بباقة شكر وتقدير أيضا إلى مدير المدرسة علي الظفيري الذي هيأ لجميع الطلبة الأجواء الملائمة للتفوق، ناصحا الطلبة المقبلين على تلك المرحلة المهمة في حياتهم بالاستعانة بالله والحرص على بر الوالدين والدراسة المتواصلة للوصول إلى أهدافهم، متمنيا الالتحاق بكلية الطب لترك بصمة في ذلك المجال والعمل الإنساني.

أماني رياض: دراسة الطب هدفي منذ الصغر

قالت الطالبة بمدرسة الكويت الأهلية الحديثة اماني رياض متولي والحاصلة على نسبة 99.13% ان الفضل الأول والأخير في تحقيق نجاحي يعود الى الله عز وجل ووالدي اللذين ساعداني بشكل كبير، وهيآ لي المناخ المناسب للدراسة، لافتة الى ان الامتحانات هذا العام لم تكن بدرجة الصعوبة الكبيرة بل انها عانت من بعض الأسئلة الصعبة.

وأضافت انها ستتوجه الى دراسة الطب البشري، حيث كانت امنيتها منذ الصغر، مهدية تفوقها الى والديها وبلديها مصر والكويت.

أمنية سامي: أتمنى دراسة الهندسة

الطالبة امنية سامي كامل من مدرسة النجاة الثانوية الأهلية للبنات بالقسم العلمي أهدت نجاحها الى أسرتها التي تعبت معها حتى حصلت على هذا التميز.

وقالت ان الدعم المستمر من امها وابيها ومعلماتها في المدرسة كان أبرز المقومات التي ساعدتها على تحقيق هذا النجاح، وكذلك كان هناك بعض المعوقات التي واجهتها خلال العام الدراسي من أهمها أن الاختبارات لم تكن سهلة كاختبارات السنوات الماضية وقصر الوقت.

وعن اختبارات هذا العام أكدت أنها كانت نوعا ما جيدة. ونصحت أمنية الطلاب المقبلين على خوض نفس التجربة العام القادم بضرورة الدراسة بجد واجتهاد واغتنام الفرصة للدراسة وتنظيم الوقت من البداية.

وعن الكلية التي تنوي الالتحاق بها قالت: أنوي أن التحق بكلية الهندسة كما اريد ان استمر بالدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

وختمت قائلة ان اسعد اللحظات وأجملها كانت في المدرسة فرغم ضغط الدراسة والاختبارات الا انها ايام لا تعوض.

حاصل على المرتبة الرابعة على الكويت بـ 99.84% علمي

أحمد حمادة: النجاح لايأتي إلا بالجدوأرغب في دراسة الطب

قال الطالب احمد محمد حمادة الحاصل على المرتبة الرابعة على الكويت من مدرسة السيف الأهلية بنسبة 99.84% في القسم علمي إنه لا صعوبات تذكر قد واجهها خلال السنة الدراسية المنصرمة عدا عن النفسية منها التي طالما يواجهها ويتخلص منها بتشجيع من والديه ومعلميه وأصدقائه

وأهدى نجاحه لوالديه اللذين شجعاه معنويا وماديا بالمكافآت، بالإضافة إلى مساعدة المدرسة والمعلمين بقدر لم احتاج معه الى دروس خصوصية او حصص تقوية، لافتا الى أنه لن ينسى فضل المدرسة في توفير جو النجاح والتفوق.

وسيتوجه أحمد لدراسة الطب البشري او طب الأسنان، ناصحا الطلبة المقبلين على الامتحانات بالاستعانة بالله أولا ثم السعي لتحقيق النجاح بالجد والاجتهاد وعدم الخضوع للصعوبات مهما كانت، فالله يكافئ كل نفس على قدر سعيها وجدها، وأخيرا التمسك بالأخلاق الحميدة التي تجلب حب الناس ودعاءهم.

سها جمال: أتمنى الالتحاق بكلية الألسن

تهنئة بالنجاح للطالبة سها جمال توفيق، بالقسم الأدبي بمدرسة الجيل الجديد، نجلة الزميل جمال توفيق بإدارة التحرير، التي أهدت نجاحها لولدها، وقالت«اتمنى أن أحقق لوالدي ما تمناه لي ولاخوتي كما أهدي نجاحي الى بلدي مصر وبلدي الثاني الكويت.

وأكدت أن من اهم المقومات التي ساعدتها على تحقيق النجاح هو الاجتهاد في الدراسة لانه يلعب دورا كبيرا في النجاح وتحقيق الهدف المنشود، وكذلك المساعدة الخارجية نظرا لأن الوقت داخل المدرسة غير كاف للإلمام بكل المناهج والمواد الدراسية.

وعن المعوقات التي واجهتها خلال العام الدراسي أشارت الى أن قلة الوقت كانت أهمها نظرا لاتساع المناهج، وقالت: «كنا نشعر أننا في صراع مع الوقت لنلحق بجميع المواد في وقت قياسي حتى نتمكن من الحصول على الدرجات التي نهدف للحصول عليها».

وبينت أن اختبارات هذا العام كانت جيدة فيما يختص بالنصف الأخير، بينما كان النصف الأول من العام من أسوأ الاختبارات التي مرت بها.

ونصحت سها الطلاب المقبلين على خوض امتحانات العام القادم بالاهتمام بمراجعة المواد بشكل مستمر أولا بأول حتى لا تتراكم مع الوقت القصير للدراسة فيتعذر استيعابها، وعن الكلية التي تنوي الالتحاق بها قالت: «الألسن» والتي اتمنى ان يوفقني الله والجميع في الدراسة حتى اصبح مترجمة.