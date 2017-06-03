بارك رئيس لجنة المستجدين بقائمة الراية إبراهيم الموسوي للطلبة المقبولين حديثا في البعثات الخارجية، لاسيما المستجدين القادمين إلى المملكة المتحدة، وأعلن عن تدشين حملة Alrayah Freshers 2017 لخدمة الطلاب المستجدين والراغبين بالدراسة في المملكة المتحدة. وقال: إن حملة الراية لخدمة المستجدين حملة سنوية أطلقتها القائمة بهدف مساعدة القادمين للدراسة بالمملكة المتحدة، وتقديم جميع الإرشادات والتوجيهات الأكاديمية والمعيشية لهم، والتي تساهم في تهيئة الطالب المستجد قبل ذهابه لمقر البعثة.

وأوضح أيضا ان قائمة الراية افتتحت مقرها الخاص لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للطلبة المستجدين من استكمال للمستندات المطلوبة واستخراج القبول الدراسي مجانا واستقبال كل الاستفسارات لتقديم الإرشادات والتوجيهات لهم ايضا، وقال الموسوي ان قائمة الراية تعاونت للسنة الثالثة مع مركز الخليج للشؤون الجامعية والمعتمد من التعليم العالي لتقديم هذه الخدمات بشكل منظم ومعتمد ودقيق لما للمركز من خبرة طويلة في هذا المجال تصل لعقود، ومشيرا الى ان المقر يقع في برج المستثمر 1 الدور 14- شارع احمد الجابر - منطقة الشرق.