تمسكا بدورها الريادي وحرصا على تحقيق رسالتها السامية في تخريج جيل واع من الطلبة والطالبات قادر على فهم وإدراك ما يدور حول عالم الأعمال والاستثمار قام د.عبدالرحمن الطويل ود.تركي الشمري عضوا هيئة التدريس في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعقد محاضرة عن طريق برنامج سكايبي (Skype) بالتعاون مع شركة وفرة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية (Wafra Investments) حيث تناوب ثلاثة محاضرين من شركة وفرة بإلقاء المحاضرة في مواضيع مثل: الاستثمارات البديلة، بعض أدوات الاستثمار العقاري، مفاهيم استثمارية لحساب العائد والمخاطرة.

وأبدى طلاب وطالبات د.تركي الشمري ود.عبدالرحمن الطويل تفاعلا إيجابيا للمحاضرة حيث قام العديد منهم بطرح الأسئلة المتعلقة بمناهجهم وكيفية تطبيقها بأرض الواقع، وقد تبين من المحاضرة أن المناهج التي تدرس في كلية العلوم الإدارية تحاكي إلى حد كبير ما يعمل به في العالم الخارجي، وقد شجع الطلبة على إقامة محاضرات من هذه النوع التي استفادوا منها في تدعيم إدراكهم للجانب الواقعي من العملية التعليمية.