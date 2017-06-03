عقدت القائمة المستقلة بالجامعة العربية المفتوحة «AOU» الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الهيئة التنسيقية للعام النقابي 2017/2016 وعلى ضوء ذلك تمت تزكية ناصر محمد المسعودي منسقا عاما، وتزكية رشيد الرشيد أمينا للسر، وتم اختيار عبدالمحسن الشمري أمينا للصندوق، وتم اختيار نواف الدوسري رئيسا للجنة الإعلامية.

بدوره، أكد المنسق العام للقائمة المستقلة ناصر المسعودي ان الهيئة التنسيقية الجديدة ستستمر في اكمال مسيرة القائمة المستقلة بالجامعة العربية المفتوحة حيث كانت ولا تزال تسعى لخدمة الجموع الطلابية بجميع المجالات في الجامعة العربية المفتوحة.

وأضاف المسعودي ان القائمة المستقلة هي صوت الطالب بالجامعة العربية المفتوحة كما عهدتموها منذ تأسيسها الى الآن وبإذن الله سيستمر هذا العطاء.

ووجه المسعودي عميق الشكر والامتنان لجميع اعضاء القائمة المستقلة على اختيار الهيئة التنسيقية ومنح هذه الثقة سائلا الله التوفيق وان تكون الهيئة التنسيقية عند حسن ظن الجميع.