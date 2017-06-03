نظمت جمعية العمارة الطلابية لكلية العمارة بجامعة الكويت رحلة تعليمية وثقافية إلى مدينة روما الإيطالية، وذلك لنخبة من طلبة الكلية في تخصصات العمارة والعمارة الداخلية وعلوم التصميم تحت إشراف د. أحمد فخرا والدكتورة لميس بهبهاني ود.علي القريني وذلك من تاريخ ٢٦ إلى ٢٩ ابريل ٢٠١٧.

وكان الهدف من الرحلة زيارة المعالم المعمارية والفنية التاريخية منها والمعاصرة في روما وذلك لدعم أهمية التعلم من خلال التجربة الملموسة، حيث زار الطلبة والدكاترة المشاركين أكثر من 14 معلما في ثلاثة أيام من أبرزها مبنى البانثيون الذي يقارب الألفي سنة من العمر وكاتدرائية القديس بيتر وكنيسة السستين في دولة الفاتيكان لأعمال عباقرة العمارة والفن مايكل أنجيلو ورافاييل وبرنيني ومتحف قصر بورجيزي والذي يعرض فيه أهم أعمال الرسام كارافاجيو والنحات برنيني وغيرهم من عظماء الفن من القرن السادس عشر ودار الموسيقى للمعماري المعاصر رنزوبيانو ومتحف الفن الحديث للمعمارية الراحلة زها حديد.

ولم تقتصر الرحلة على زيارة معالم معمارية ومتاحف حيث حظر المشاركون عرض أوبرا إيطالية وحفلة أوركسترا كلاسيكية وذكر منسق الرحلة د.أحمد فخرا أن جمعية العمارة الطلابية ستحرص على تنظيم مثل هذه الرحلات في كل سنة دراسية.