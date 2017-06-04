شروط القبول أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة 60% فما فوق

الجامعـة غيـر ربحية ولا ننظـر إلى عمـر الشهـادة أو عمر الطالب المتقـدم أو جنسيته

خريج الجامعة يحصل على شهادتين واحدة من الجامعة العربية المفتوحة وأخرى من الجامعة البريطانية المفتوحة بالمملكة المتحدة

رسومنا الدراسية رمزية والفصل الدراسي الواحد يكلف تقريبا 500 دينار

الجامعة تضم نحو 8000 طالب.. 50% منهم كويتيون

التسجيل مستمر لحين استيفاء الأعداد المطلوبة

الجامعة تتبع نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد

نسعى لاستيفاء شروط التعليم العالي لطرح برامج الماجستير والجامعة تضم كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس

الحد الأقصى للدراسة بالجامعة 8 سنوات والحد الأدنى 3 سنوات دراسية

استقبال تقديم الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني أجرت الحوار: آلاء خليفة الجامعة العربية المفتوحة مؤسسة تعليمية غير ربحية أنشئت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «اجفند» وأنشأت على مدار السنين الماضية فروعا عدة في دول عربية مختلفة لتوفير التعليم لمن حرم منه لأسباب مختلفة. «الأنباء» استضافت رئيسة قسم القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة – فرع الكويت ناهد الشيخ في «ألو الأنباء» بحضور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ـ غازي العنزي، حيث ردت الشيخ على أسئلة واستفسارات القراء حول نسب وشروط القبول بالجامعة وآلية التسجيل والتخصصات التي توفرها الجامعة، كما تحدثت عن نظام الدراسة بالجامعة ولغة الدراسة وآلية دفع الرسوم الدراسية، مشيرة إلى ما تقدمه الجامعة لطلابها المتميزين وأيضا طلابها المحتاجين والمتعثرين ماديا، وعرجت الشيخ للحديث عن الأنشطة المتميزة التي توفرها الجامعة طيلة العام الدراسي لطلابها مؤكدة أن إدارة الجامعة تتبع سياسة الباب المفتوح مع طلابها وتستمع لمشاكلهم ومقترحاتهم وتحاول إيحاد أنسب الحلول لها وفق الإمكانيات المتاحة وإلى تفاصيل اللقاء:

في البداية نود إعطاءنا نبذة عن الجامعة العربية المفتوحة، أهدافها ورسالتها في المجتمع؟



٭ جاءت فكرة إنشاء الجامعة العربية المفتوحة لتوفير التعليم الجامعي لمن حرم منه وهي جامعة غير ربحية لا تهدف إلى الربح إنما تهدف إلى توفير التعليم لجميع فئات المجتمع دون استثناء وانشئت الجامعة بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «اجفند» حيث اعلن سمو الأمير طلال عام 1996 إنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت المبادرة في عام 2002 لتكون على أرض الواقع فعليا جامعة عربية متكاملة وهي الجامعة العربية المفتوحة بأفرعها المختلفة في مختلف الدول العربية بتعاون مشترك مع الجامعة البريطانية المفتوحة في المملكة المتحدة، ولابد من التأكيد هنا على أن الجامعة العربية المفتوحة معترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت وخريج الجامعة يحصل على شهادتين، شهادة من وزارة التعليم العالي في الكويت وشهادة من الجامعة البريطانية المفتوحة في المملكة المتحدة.



كم عدد الطلبة الذين يدرسون في فرع الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ونسبة الطلبة الكويتيين منهم؟



٭ تضم الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت حوالي 8000 طالب وتصل نسبة الطلبة الكويتيين منهم حوالي 50%.



وكم عدد خريجي الجامعة من فرع الكويت؟



٭ عدد الخريجين للفصل الدراسي الثاني يبلغ حوالي 550 خريجا وخريجة أما عدد الخريجين منذ إنشاء فرع الكويت قارب على 8000 طالب خريج.



سعود: أود الاستفسار عن نظام الدراسة بالجامعة؟



٭ نظام التعليم في الجامعة العربية المفتوحة هو نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم التقليدي عن طريق حضور اللقاءات الدراسية وبين التعلم عن بعد من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة وتعتمد الجامعة نظام المقررات الدراسية، ومن متطلبات التخرج في تخصصات إدارة الأعمال واللغة الانجليزية وآدابها ان ينهي الطالب 128الى 129 ساعة معتمدة، بينما في تخصص تقنية المعلومات والحوسبة فلابد ان ينهي 131 ساعة دراسية بشرط أن يكون المعدل عند التخرج نقطتين وما فوق.



إلهام: ابنتي حاصلة على نسبة 94% في الثانوية العامة من القسم العلمي وأود معرفة التخصصات التي توفرها الجامعة حاليا؟



٭ تقدم الجامعة العربية المفتوحة 3 تخصصات وهي إدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية وآدابها، وتقنية المعلومات والحوسبة.



وأولوية القبول بالجامعة لأصحاب المعدلات الأعلى والتقديم بدأ في 30 مايو ويمكن التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة www.aou.edu.kw ويمكن تعبئة طلب الالتحاق إلكترونيا ويتم دفع رسوم تقديم الطلب وسيحدد له النظام موعدا لاختبار المستوى في اللغتين العربية والانجليزية والتسجيل مستمر لحين استكمال المقاعد المتاحة بالجامعة.



محمد العنزي: ماذا عن الرسوم الدراسية بالجامعة العربية المفتوحة؟



٭ الجامعة العربية المفتوحة غير ربحية والرسوم الدراسية تعتبر رمزية، فالفصل الدراسي الواحد يكلف 500 دينار فقط بالإضافة إلى سعر الكتب التي تكلف تقريبا 70 دينارا.



سارة: ما نسب وشروط القبول بالجامعة العربية المفتوحة؟



٭ شروط القبول ان يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها بمعدل 60% فما فوق وفي حال كانت نسبته اقل من 60% لابد ان تكون لديه خبرة وظيفية 4 سنوات.



منيرة: متى يمكن التسجيل للفصل الصيفي؟



٭ قاربنا الانتهاء من التسجيل للفصل الصيفي وستبدأ الدراسة فيه 8 يوليو ومن يرغب في الالتحاق للفصل الصيفي يمكنه مراجعة قسم القبول والتسجيل في الجامعة.



هل اجتياز اختبار القدرات شرط للقبول بالجامعة؟



٭ تقدم الجامعة اختبارين باللغة العربية واللغة الانجليزية واجتياز اختبار اللغة الانجليزية شرط للقبول بالجامعة نظرا لأن لغة الدراسة بالجامعة هي اللغة الانجليزية حيث ان الجامعة الزميلة لنا هي الجامعة البريطانية المفتوحة والطالب الذي ينجح في اختبار اللغة الانجليزية يتم قبوله بشكل مباشر اما الطالب الضعيف باللغة الانجليزية فيمكنه الالتحاق بدورات تدريبية من خلال مركز التعليم المستمر بالجامعة من اجل تحسين قدراته في اللغة الانجليزية ومن ثم يمكنه الالتحاق بالجامعة بعد إنهاء الدورات اللازمة لتقوية مهاراته اللغوية.



متى يتم إعلان نتائج المقبولين بالجامعة العربية المفتوحة؟



٭ في الفصل الدراسي الاول 2017/2018 فإن الطلبة الحاصلين على معدل 60% فما فوق سيتم قبولهم مباشرة بالجامعة أما اصحاب المعدلات الأقل من 60% فيتم قبولهم بحسب نتيجة اختبار المستوى وبحسب الطاقة الاستيعابية.



أبو راشد: ما المستندات المطلوبة للتقديم بالجامعة؟



٭ لابد من إحضار شهادة الثانوية العامة طبق الأصل بالنسبة لخريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية او الخاصة العربية داخل الكويت اما خريجو المدارس الانجليزية او الأميركية او الهندية او الباكستانية سواء من داخل او خارج الكويت فلابد من إحضار معادلة لشهادتهم من ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية تفيد بأن شهادتهم تعادل الثانوية العامة الكويتية، مع تقديم صورة بطاقة مدنية سارية المفعول وصورة من جواز السفر وعدد 2 صورة شخصية.



ما مدة الدراسة في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصاتها المختلفة؟



٭ الحد الأقصى 8 سنوات دراسية والحد الأدنى 3 سنوات دراسية.



سعاد حسين: هل الجامعة تسمح بالتحويل من جامعات أخرى وما شروط التحويل؟



٭ الجامعة تتبع النظام البريطاني وبالتالي فإن التحويل من جامعة لأخرى يكون وفقا لنظام معادلة المقررات الدراسية التي حصل عليها الطالب من الجامعة الاخرى المحول منها ويتم فتح طلبات التحويل خلال أول أسبوعين من الدراسة في الجامعة مع ضرورة تقديم توصيف المقررات ويتم عرضها على لجنة المعادلات التي تقرر المقررات التي سيتم معادلتها للطالب ولا تدخل المقررات المعادلة في حساب معدل الطالب التراكمي وإنما تدخل من ضمن عدد الوحدات المنجزة فقط.



متى ستبدأ الدراسة في العام الجامعي الجديد 2017-2018؟



٭ ستبدأ الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.



هل يحق للطالب سواء المستجد او المستمر تأجيل دراسته بالجامعة؟



٭ لا يحق للطالب المستجد في الفصل الدراسي الأول بالجامعة تأجيل دراسته ولكن الطالب المستمر يحق له تأجيل دراسته بشرط ألا تتجاوز اكثر من 4 فصول دراسية.



متى ستكون فترة السحب والإضافة؟



٭ فترة السحب والاضافة تكون خلال الأسبوع الاول من الدراسة.



جاسم: هل هناك جديد في اعادة فتح تخصص التربية الذي تم ايقافه من الجامعة؟



٭ حاليا لا يوجد جديد بالنسبة لتخصص التربية بالجامعة العربية المفتوحة.



وهل الجامعة حريصة على عمل مراجعة دورية للمناهج الدراسية التي تقدمها؟



٭ نعم تتم مراجعة دورية للمناهج الدورية وهناك اعتماد دوري يمنح للجامعة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت وايضا من الجامعة البريطانية المفتوحة في المملكة المتحدة وبعد مراجعة المناهج يتم إلغاء مقررات وطرح مقررات جديدة وفقا للتطورات الحديثة وبما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.



هل في خطة الجامعة مستقبلا طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس او الماجستير؟



٭ الجامعة حريصة دائما على تقديم كل ما هو جديد من برامج وتخصصات ولكن حاليا لا يوجد جديد بالنسبة لتخصصات جديدة على مستوى البكالوريوس وبالنسبة للماجستير فهناك افرع اخرى غير فرع الكويت تقدم برامج على مستوى الماجستير وحاليا يسعى فرع الكويت لاستيفاء شروط التعليم العالي لطرح الماجستير.



نوال: ما شروط الحصول على شهادة البكالوريوس من الجامعة العربية المفتوحة؟



٭ لابد ان ينهي الطالب عدد الوحدات الدراسية المطلوب وهي 128-129 ساعة دراسية بالنسبة لتخصص ادارة الاعمال واللغة الانجليزية وادابها و131 ساعة دراسية بالنسبة لتخصص تقنية المعلومات والحوسبة وان يكون الطالب حاصلا على معدل نقطتين فما فوق.



وماذا عن دور مركز التعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة؟



٭ يقدم مركز التعليم المستمر في الجامعة العديد من الدورات التدريبية التي تخدم طلبة الجامعة بشكل خاص وافراد المجتمع بشكل عام في مجالات عدة والمركز يطرح دورات خلال فترة الدراسة التي تهم الطالب مهنيا كما يقوم باعطاء دورات تدريبية للطلبة الحاصلين على معدلات ضعيفة في اختبار القدرات باللغة الانجليزية من اجل تحسين مستواهم لاسيما ان العملية التعليمية عملية متوازية بحيث ان الطالب يحصل على التحصيل الاكاديمي من جهة المواد الدراسية وفي المقابل يقوم بتطوير مهاراته وخبراته من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التعليم المستمر بما يساهم في تخريج طلاب قادرين على خوض غمار سوق العمل بكفاءة بالاضافة الى ان المركز يقدم دورات تدريبية متعددة للهيئة الادارية والتدريسية ايضا.



نود تسليط الضوء على دور المرشد الأكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة؟



٭ دور المرشد الاكاديمي أساسي في الجامعة وقد خطت الجامعة منذ سنوات خطوات متقدمة في مجال الإرشاد الأكاديمي وفي السابق كان الطلبة يتعثرون دراسيا لسببين إما بسبب عدم قدرتهم على إنهاء الوحدات المطلوبة خلال سنوات دراستهم وإما بسبب الإنذارات الاكاديمية لانخفاض معدلاتهم التراكمية عن نقطتين وهنا يأتي دور المرشد الأكاديمي في مساعدة الطلاب وارشادهم أكاديميا حول كيفية إنهاء مقرراتهم الدراسية في الوقت المحدد وبالشكل الذي يجعلهم يتخرجون من الجامعة بالمعدل المطلوب والمرشد الاكاديمي دوره فعال جدا وساهم في انتقال الكثير من الطلبة من مرحلة التعثر الدراسي الى مرحلة انهاء متطلبات التخرج.



ويجبر الطالب من هذه الفئات على مراجعة مرشده الاكاديمي فلا يسمح لهم بالتسجيل من خلال الإنترنت مباشرة الا بعد مراجعة المرشد الاكاديمي ليرشده لتسجيل المقررات التي تعينه على تخطي التعثر الأكاديمي.



ماذا تقدم الجامعة لطلابها المتميزين والمتفوقين من ناحية وايضا طلابها المتعثرين ماديا من ناحية اخرى؟



٭ الجامعة العربية المفتوحة تدعم دوما طلابها المتميزين والمتفوقين وتخصص نسبة 5% منحا دراسية من مجموع الطلبة المتفوقين.



اما بخصوص الطلبة المتعثرين ماديا فهناك صندوق لدعم الطلبة يقدم مساعدات مالية بالاضافة الى لجان خيرية تقدم مساعدات من خلال قسم شؤون الطلبة.



ما مدى جدية الجامعة في التعامل مع التزام الطالب تجاه الجامعة والتزامه كذلك بالنسبة المحددة للغياب؟



٭ الجامعة العربية المفتوحة لديها لوائح وقوانين صارمة تخص لائحة الغياب في بعض المقررات الدراسية وخاصة مقررات اللغة الانجليزية التأسيسية التي تحتم على الطالب الحضور الإلزامي، وفي حال تخطي الطالب عدد مرات الغياب المسموح بها يتم حرمانه من دخول الاختبار.



بالاضافة الى ان الجامعة تفرض عقوبات صارمة في حالات الغش أثناء الاختبارات والعقوبات تصل الى الفصل لمدة فصل دراسي او فصلين دراسيين او تصل الى الفصل النهائي من الجامعة في الحالات التي تستدعي ذلك.



ماذا عن اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الجامعة ومستواهم العلمي والاكاديمي؟



٭ الجامعة العربية المفتوحة تضم كوكبة من اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات عليا سواء على مستوى الماجستير او الدكتوراه وجميع شهاداتهم معتمدة من وزارة التعليم العالي في الكويت ولديهم خبرة متميزة في التدريس في جامعات عربية وعالمية مرموقة.



ابو ناصر: هل الجامعة تقدم تخصص اللغة الفرنسية؟



٭ لا يوجد تخصص للغة الفرنسية ولكن تقدم مادة اللغة الفرنسية كمادة اختيارية كما ان مركز التعليم المستمر يقدم دورات تدريبية في اللغة الفرنسية يمكن لأي شخص التسجيل والالتحاق بها.



وهل الجامعة حريصة على التواصل مع خريجيها؟



٭ الجامعة العربية المفتوحة تؤمن بأن خريج الجامعة هو سفيرها في المجتمع الخارجي وفي سوق العمل الكويتي وتحرص دوما على تنظيم اللقاءات الدورية مع خريجيها.





الأبواب مفتوحة لاستقبال المقترحات والشكاوى

أكدت ناهد الشيخ ان ادارة الجامعة العربية المفتوحة تفتح ابوابها دوما من خلال قسم شؤون الطلبة لاستقبال مقترحات وآراء الطلبة وشكواهم وتحاول حلها وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم متبعة بذلك سياسة الباب المفتوح مع الطلاب.

كما ان الادارة تجمعها علاقة تعاون مع المجلس الطلابي الذي يعتبر الممثل الشرعي لطلاب الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت، ويمكن للطالب تقديم اي شكوى عن طريق الاون لاين وتصل مباشرة الى القسم المختص والذي يقوم بالرد على شكواه خلال فترة معينة ومن ثم تنتقل الشكوى الى القسم المسؤول عن هذا القسم للتأكد من انه تم الرد على شكوى الطالب وإيجاد حل مناسب لمشكلته.

أنشطة متميزة

ذكرت ناهد الشيخ ان الجامعة العربية المفتوحة حريصة على تنظيم الانشطة والفعاليات المختلفة سواء الرياضية او الثقافية او الاجتماعية او الترفيهية كما ان طلاب الجامعة يشاركون في مسابقات ودوري المناظرات ومؤتمرات سواء داخل الكويت او خارجها، لافتة الى ان الطلبة المتفوقين من تخصص تقنية المعلومات والحوسبة شاركوا مؤخرا في مسابقة البرمجيات وخلال الخمس سنوات الماضية تصدر طلاب الجامعة المراكز الاولى في مسابقات البرمجة في الكويت وفي عام2016/2017 حصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى الخليج العربي.

وشددت الشيخ على ان الجامعة مؤمنة بأهمية تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم وابداعاتهم وحريصة على مشاركة الطلبة والاندماج داخل المجتمع مع اقرانهم في الجامعات الاخرى سواء الحكومية او الخاصة.

جامعة غير ربحية

أكدت ناهد الشيخ خلال الحوار أن الجامعة العربية المفتوحة وفرت فرصا تعليمية للطلاب الذين حرموا من التعليم وفقدوا الأمل في الحصول على شهادة جامعية في يوم من الأيام، لافتة الى ان الجامعة غير ربحية ولا تنظر الى عمر الشهادة ولا سن الطالب المتقدم للجامعة ولا لجنسيته بالاضافة إلى مرونة الدراسة في الجامعة.

وأشارت الشيخ إلى ان المناهج الدراسية التي تدرس في الجامعة العربية المفتوحة هي مناهج بريطانية حديثة ومتطورة تدرس في الجامعة البريطانية المفتوحة في المملكة المتحدة بما اعطى قوة للجامعة وجعلها من الجامعات المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة في الكويت وعلى مستوى الدول العربية كما ان الجامعة العربية المفتوحة لديها صندوق للطالب يساعد الطلبة المتعثرين ماديا فيما يخص دفع الرسوم الدراسية.

شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير لرئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت غازي العنزي على حسن تعاونه الدائم مع ممثلي وسائل الإعلام ونشاطه في تزويد الصحف بأخبار الجامعة وتغطيته كافة انشطتها، يعطيك العافية وعساك عالقوة.