ضمن برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية والخيرية لهذا العام، قام البنك التجاري بإطلاق حملته المبتكرة «سحوركم علينا» لتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: جاءت فكرة «سحوركم علينا» استكمالا لحملة «هون عليهم» الموجهة لعمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، والتي سبق أن حازت جائزة المشروع الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2016 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والهادفة إلى تعزيز التواصل مع فئة عمال التنظيف والبناء في مختلف المناسبات والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وأكدت الورع ان البنك التجاري، ومن خلال التنوع الواسع في المبادرات الاجتماعية الهادفة والمبتكرة، أرسى مفهوما جديدا لدعم ومساعدة فئات مختلفة من المجتمع، مبينة ان حملة «سحوركم علينا» مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك وستشمل هذا العام توزيع وجبات السحور في عدد من المناطق في نطاق محافظات الكويت المختلفة، وذلك حسب جدول زمني معد مسبقا لزيارة الأماكن التي يتواجد بها عمال البناء والنظافة كاشفة أن قوافل الحملة انطلقت في محافظة العاصمة وشارك في توزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء موظفو البنك المتطوعون مع فريق العلاقات العامة وذلك كله في إطار مساعي البنك الدائمة لمد يد العون لمساعدة الجميع وكذلك جهوده للتواصل مع أطياف المجتمع كافة دون تهميش أو إقصاء. ويسعى «التجاري» كل عام خلال شهر رمضان، ومن خلال برنامجه الاجتماعي المميز، إلى التواصل مع كل أفراد المجتمع تأكيدا للنفحات الإيمانية والخيرية والإنسانية التي تتجلي في أبهى صورها خلال شهر رمضان الفضيل.