عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أن وزارة التربية ستقوم بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بتكريم أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني وذلك في 11 يونيو الجاري على مسرح الجامعة.

وقال المقصيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التكريم سيشمل جميع الطلبة الاوائل من كويتيين وغيرهم وعددهم 145 اضافة الى ما يقارب 20 طالبا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، مشيرا إلى ان الوزارة دأبت سنويا على تكريم المتفوقين والمتفوقات من أبنائها الطلبة.

وأوضح ان التكريم سيشمل العشرة الأوائل من العلمي والعشرة الأوائل من الأدبي كويتيين وغيرهم اضافة الى الخمسين الأوائل الكويتيين من القسم العلمي بشرط الا تقل نسبة الطالب عن 90% مشيرا الى ان ذلك ينطبق على القسم الأدبي حيث سيتم تكريم الخمسين الأوائل من الكويتيين بشرط الا تقل نسبة الطالب عن 90%.

وأضاف المقصيد اما المعهد الديني فسيتم تكريم العشرة الأوائل من الكويتيين وغيرهم وايضا الخمسة الأوائل من الكويتيين بشرط الا تقل نسبة النجاح عن 90%، لافتا الى انه فيما يتعلق بأبنائنا من طلبة مدارس التربية الخاصة فسيتم تكريم الخمسة الأوائل في العلمي والخمسة الأوائل في الأدبي من الكويتيين وغير الكويتيين.

وأعرب المقصيد عن بالغ شكره وتقديره لبنك الكويت الوطني على مساهمته الفعالة بالتكريم السنوي لأبنائنا المتفوقين، مؤكدا انه ليس غريبا عليه ذلك فهو سباق في تشجيع وتكريم الطلبة على جميع المستويات.