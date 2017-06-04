هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي جموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المختلفة بمناسبة تميزهم هذا العام، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وقال العازمي في تصريح صحافي «بعد نهاية اختبارات الثانوية يسدل الستار على عام دراسي نتمنى من القيادات التربوية تقييم الوضع التربوي وبيان جوانب القوة لتدعيمها وجوانب الضعف لمعالجتها ووضع الاجراءات والخطط التنفيذية لتجنب المشاكل التي ظهرت خلال العام الدراسي الحالي والخطط البديلة للعمل بها في العام الدراسي القادم».

وتابع العازمي قائلا: مع ضرورة إصدار الوزارة لبيان توضيحي لأهم الانجازات التي تحققت في هذا العام وفق معايير مؤشرات الأداء التي تعمل من خلالها الوزارة حتى تتمكن من اعادة الثقة بالنظام التعليمي وخطط وزارة التربية.

وشدد على ان التعليم هو أساس التنمية الحقيقية ويجب أن يتم تدريس ذلك ضمن مناهج التربية والتأكيد على انه لا قيمة حقيقية لأي مجتمع الا بتعليم ابنائه بأحدث وسائل العلم والتكنولوجيا.

وأكد رئيس نقابة التربية ان الكويت حققت ما وصلت اليه بفضل سياسة تعليمية صحيحة منذ بدايتها ويجب ان يستمر هذا النهج مع التوسع في تطوير المناهج والاهتمام بالمعلم كركيزة أساسية في بناء ونهضة الوطن اضافة إلى تطوير البيئة التعليمية بمختلف مدارس البلاد.

وختم العازمي تصريحاته بتوجيه التهنئة والشكر لأولياء أمور الطلاب المتفوقين الذين صبروا على تعليم أبنائهم وتحملوا الكثير من المشاق لرفعة وطنهم وهو محل فخر وتقدير لكل مخلص يحب وطنه ويأمل في تنميته وازدهاره، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.