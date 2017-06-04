الغرير: 21 طالباً وطالبة في «العلمي» و20 في «الأدبي» من التعليم الخاص ضمن أوائل الطلبة الخمسين

عبدالعزيز الفضلي

تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد عبداللطيف الفارس يحتفل الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية اليوم الأحد بتكريم متفوقي طلبة المدارس العربية الأهلية في الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2016/2017، وتكريم أوائل الطلبة الكويتيين في حفل سيقيمه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على مسرح جمعية الكشافة الكويتية في شارع بيروت بمنطقة حولي - بجانب سنترال حولي.

وقد أشاد رئيس الاتحاد عمر ابراهيم الغرير بالنتائج المتميزة التي حققها طلبة التعليم الخاص على مستوى النجاح والتفوق في نتائج الثانوية العامة، مشيرا الى إن 21 طالبا وطالبة من التعليم الخاص كانوا من ضمن أوائل الطلبة الخمسين في القسم العلمي، و20 طالبا وطالبا في القسم الأدبي، وإن الحفل سيشتمل على تكريم 100 طالب وطالبة، من بينهم 75 في القسم العلمي، و25 في القسم الأدبي، إلى جانب مبادرة الاتحاد، وللمرة الأولى بتكريم أوائل الطلبة الكويتيين، حيث سيتم تكريم الأولى على الطلبة الكويتيين في القسم العلمي وهي منيرة مبارك بدر الغريب من ثانوية بيان للبنات والحاصلة على نسبة 99.77%، وتكريم الأولى في القسم الأدبي وهي حصة خالد ماطر العصيمي من ثانوية الطاهرة بنت الحارث للبنات والحاصلة على نسبة 99.29%.

وذكر الغرير أن الحفل يأتي في إطار النشاط السنوي الخاص الذي ينظمه الاتحاد عقب إعلان نتائج الثانوية العامة ولتكريم الطلبة المتفوقين، وللتأكيد على النتائج المتميزة والمتقدمة التي يحققها التعليم الخاص بصفته ركنا أساسيا في مسيرة التعليم في الكويت، ورافدا منافسا للتعليم العام، وإن نسب التفوق والنجاح في مدارس التعليم الخاص تعكس حقيقة ما يتميز به التعليم الخاص في الكويت من مستوى متقدم ومتطور ينسجم مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية وإدارة التعليم الخاص، وأصحاب المدارس الخاصة في تعزيز إمكانات وقدرات هذا التعليم والارتقاء بإمكاناته وقدراته، كما أنها تؤكد مدى ما يتميز به من وجود كوادر إدارية وإشرافية وتعليمية ذات كفاءة فيما تعزز هذه النسبة مصداقية نتائج الطلبة في اختبارات الفترات الدراسية خلال العام الدراسي وخلال اختبارات نهاية العام ويؤكد عدم وجود أي تساهل فيها.

وهنأ الغرير الطلبة المتفوقين وأعرب عن تقديره ومجلس إدارة الاتحاد للرعاية الكريمة من قبل الوزير د. الفارس للحفل، كما أعرب عن تقدير الاتحاد لجهود وكيل الوزارة د. هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة، ولإدارة التعليم الخاص وكافة الكوادر القيادية والإشرافية والموجهين والموجهات إلى جانب الجهد المضاعف الذي قدمه أصحاب المدارس الخاصة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس.

وكان الاتحاد قد أعلن عن أسماء الطلبة الكويتيين وطلبة المدارس الخاصة بقسميها العلمي والأدبي المشمولين في الحفل وهم على النحو التالي:

الطلبة الكويتيون

العلمي: منيرة مبارك بدر الغريب 99.77

الأدبي: حصة خالد ماطر العصيمي 99.29

التعليم الخاص - القسم العلمي

ندى محمد هشام محمد 99.88

احمد محمد حمادة السيد سعد 99.84

أحمد محمد عبدالمنعم سليمان 99.82

أسعد نبيل حنا 99.82

آية حسن السيد محمد 99.81

محمد صلاح عبداللاه محمد 99.79

هبة يحيى حسيني السنطاوي 99.79

سلمى شريف صلاح محمد 99.78

هشام ماهر احمد محمد ابو محمود 99.77

منى يوسف على حرب 99.77

نور الدين محمد السعيد داود 99.73

أميرة جمال محمد حامد 99.7

عبدالرحمن صلاح عبدالعزيز 99.69

ميرنا احمد محمد احمد المغربي 99.69

سمية خالد محمد ادريس الخياط 99.69

سليمان محمد عبد المنعم سليمان 99.67

اسامة مصطفى محمود المصري 99.65

احمد ابراهيم احمد موسى حسانين 99.64

يوسف أحمد عادل يوسف 99.63

ماريا احمد محمد حسن الرفاعي 99.62

سنا بشار دعبول 99.62

لبنى عماد محمود ابوشنب 99.6

ياسمين السيد محمد هارون 99.59

مي بهاء محمد عبدالسلام 99.59

اسامة عاطف عبدالعزيز النحاس 99.58

سامي الياس صبحي سمعان 99.57

رنيم اياد محمد دعبول 99.57

رهف محمد هشام الهندي 99.57

محمد زكريا روحي الشيخ ياسين 99.51

عبدالرحمن مصطفى طلعت مصطفى خليل بدران 99.5

اسامة محمد على بكر 99.5

آية أحمد محمد سعيد الزراري 99.5

ندى احمد عبدالسميع محمد 99.5

منال حمدي محمد مسعد ابوشادي 99.5

احمد اشرف محمد القطب 99.49

حسين كمال عبد الفتاح محمد علي 99.49

آلاء محمد عبدالونيس قنديل 99.49

كارين طلعت جودة سعد الله 99.49

محمد عايش 99.48

علا معن كيالي 99.48

إسراء السيد هلال على موسى 99.47

ندى ياسر أحمد محمد سالم 99.47

أحمد جلال أحمد حسن 99.46

سمية سيد أحمد سيد محمد 99.45

أسامة زاهر كامل بدير 99.44

حسام الدين رائد عبدالمولى محرم 99.44

سارة محمود توكل هريهر 99.42

دنيا عبدالحميد ابوالعينين رمضان 99.4

أروى عبدالناصر مصطفى اسماعيل مصطفى 99.39

دنيا عماد محمد الغول 99.38

نبيل نقولا نخله الناشط 99.37

اسلام عبدالحميد هاشم اسماعيل 99.36

اسراء احمد السيد عبدالغفار شعلان 99.36

نهى سعد جوده الديب 99.36

عاصم هاجم عبدالله الرفاعي 99.35

محمد مفتي عبدالحميد عمرو 99.35

محمود ضياء الدين الرفاعي 99.34

ياسمين محمد على حسن على 99.34

مصطفى شاهر مصطفى توفيق 99.33

محمد فوزي محمود ابراهيم 99.32

محمد محمود محمد زيدان 99.32

آية صفوان سعيد عدي 99.32

ندى ايمن محمد النجدي الخياط 99.31

رؤى جمال ربيع الفقعاوي 99.29

مصطفى محمد عبدالعزيز الزيبق 99.27

نورهان خميس سيد احمد عبدالله 99.26

هديل اسامة عبدالرحمن عبدالرحمن الديب 99.25

آية وحيد احمد محمد احمد 99.25

زياد عماد عبدالمجيد الشامي 99.24

داليا لطفي عبد الحي مؤمن فراج 99.24

رنيم جمال على حمزة 99.24

علياء حماده محمد محمد 99.21

مريم السعيد احمد رافت على رجب 99.21

يمنى محمد ابراهيم حسين على البدوي 99.2

مريم عماد مطيع احمد على 99.2

التعليم الخاص - القسم الأدبي

رغد محمد فواز أبو ريا 99.38

ريم عبدالخالق عطية إبراهيم 98.69

دانة ناصر كامل مصطفى 98.69

رضوي عيد منيب بيومي 98.41

سارة الفرجي زائد 98.36

منى طلال محمد حشمة 98.3

سلمى محمد محمود فرج 98.11

سارة عبدالرحيم محمد صادق 97.84

ندى عبدالمحسن السعيد عبدالمحسن 97.78

ماريا شكري حمادية 97.71

نور عبدالسلام عارف ابو صفا 97.47

نور نبيل صدقي رشيد أحمد 97.34

منة محمد أحمد سعد 97.31

نجيبة فيصل داود 97.23

منار عبدالرزاق عبدالرزاق أبو زيد 97.17

مريم طارق محمد غنيم 97.13

روان خالد عنوز العنزي 97.08

نرمين محمود محمد الصعيدي 97.05

زينة عبدالرحيم حافظ محمد 97.03

رضوي علي علي مصطفى أبو الخير 96.9

نورا التميمي عبدالعال عبدالعال حمليط 96.64

عبدالرحمن محمد راجح ناصيف 96.56

سوسن إباهيم محمد عطية صالح 96.53

عبدالله نواف ماهل الظفيري 96.43

مريم محمد أحمد خليل 96.41