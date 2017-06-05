الرويشد: نثمن الأداء المتميز للمديرات المساعدات وندعوهن لمواصلة العطاء

أقامت رئيسة قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الإدارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد بمكتبها الاسبوع الماضي حفل استقبال للمديرات المساعدات المعينات من قبل أصحاب المدارس وجاء اللقاء تحت شعار «لقاء بعد عطاء» وذلك تقديرا لجهودهن المبذولة وعطائهن وحسن تعاملهن مع مديرات المدارس خلال السنة الدراسية في ختام الموسم الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧، وهو ما اسهم في الاداء المتميز للمدارس الابتدائية.

وفي بداية اللقاء رحبت الرويشد بالحضور وثمنت الاداء المتميز للمديرات المساعدات معربة عن املها مواصلة العطاء وهو ما ينعكس علي العملية التعليمية انطلاقا من اهمية المرحلة الابتدائية باعتبارها مرحلة تأسيس مهمة جدا للمراحل اللاحقة اما المدعوات فقد ثمن دعوة الرويشد املا في مواصلة التنسيق والتعاون بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء والذي انتهي بدعوة لتناول طعام الافطار قامت رئيس قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الإدارة العامة للتعليم الخاص نجاة الرويشد بتكريم المديرات نظير جهودهن وعطائهن.