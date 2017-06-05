تنظيم الوقت والمراجعة المستمرة من أهم عوامل التفوق

أهدى الطالب بالمدرسة الوطنية الأهلية حسن شيت والحاصل على نسبة ٩٨.٣% في القسم العلمي نجاحه الى والده ووالدته والى وطنه الأم لبنان ووطنه الثاني الكويت الذي ساعده ووفر له كل السبل لتحقيق النجاح.

وأعرب عن رغبته منذ الصغر في الالتحاق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا في جامعة بيروت لمواصلة دراسته، لافتا الى ان هناك عدة مقومات أدت الى نجاحه في دراسته وهي كيفية تنظيم الوقت إضافة الى مراجعة المنهج باستمرار وعدم تأجيل الدروس والتركيز والاستفادة من شرح المناهج الدراسية من خلال معلميه.

وأوضح ان هناك عدة معوقات واجهها أثناء دراسته، حيث ان مادة الرياضيات واجه بها صعوبات عديدة إضافة الى عدم إتاحة وقت كبير للمراجعة قبل كل امتحان، خاصة ان الفترة الثالثة تم إلغاؤها ما وضع الطلاب تحت ضغط كبير، وذلك بسبب إضافة تلك الدرجات الى امتحانات نهاية العام الدراسي، ناصحا زملاءه المقبلين على خوض التجربة العام المقبل بالتوكل على الله عز وجل ومحاولة تنظيم الوقت إضافة الى دراسة المواد اولا بأول وعدم تأجيلها والحرص على تحقيق أهدافهم.