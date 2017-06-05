قال الطالب عبد الوهاب محمود حاجي العبد الهادي: أهدي نجاحي لوالدي الحبيبين ولأسرتي الكريمة وأكيد لوطني الحبيب وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وكذلك لمدرسي بمدرسة عيسي الحمد الثانوية القسم العلمي، وقد حصل عبدالوهاب على نسبة ‎%‎98.45. وأضاف «ان أبرز المقومات التي ساعدت في نجاحي هي تنظيم الوقت للدراسة والحرص على متابعة ما تمت دراسته بالمدرسة أولا بأول، بالاضافة الى دعاء والدتي الحبيبة.

وعن التحديات التي واجهته خلال هذا العام، قال انها تتلخص في تغير نظام الدراسة من أربع فترات إلى فترتين، بينما كانت الاختبارات في مستوى الطالب العادي ومن المنهج.

وأكد أنه ينوي دراسة الطب البشري بجامعة الكويت، بهدف مساعدة المرضى الذين تسببت لهم الحوادث بتشوهات، وايضا مرضى السرطان الذين يحتاجون لعمليات تجميلية. واختتم قائلا اشكر وطني الكويت على كل ما قدمه لي لأصل لهذا التفوق.