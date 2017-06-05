أكد الطالب كريم محمد ضياء الدين من مدرسة فهد السالم الثانوية والذي حصل على نسبة 99.17% في القسم العلمي أن من العوامل التي أدت إلى تفوقه هي: تنظيم الوقت، والدراسة أولا بأول، والثقة في النفس، والحرص على الوصول إلى أعلى درجات النجاح والتفوق.

وأهدى ضياء الدين نجاحه إلى أهله ووطنه الحبيب مصر وعائلته الذين ساهموا في نجاحه بشكل كبير ووفروا له جميع السبل المساعدة للدراسة كالهدوء والتركيز، وكذلك إلى معلميه ومدرسته وكل من سانده.

وعن الامتحانات، قال إنها كانت في مستوى الطالب المتوسط، ناصحا الطلبة المقبلين على الثانوية بضرورة التحلي بالثقة في النفس وعدم التأجيل في المذاكرة لأنه من جد وجد، كما نصحهم ببر الوالدين.

وكشف عن طموحه في دراسة الهندسة الميكانيكية ورغبته في أن يكمل الدراسات العليا حتى يكون عضوا في هيئة التدريس الجامعية.