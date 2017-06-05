آلاء خليفة

أعلنت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة أ.د.موضي الحمود عن ترحيب واستعداد جميع فروع الجامعة الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية ومنها فرع الكويت لاستقبال الطلبة الناجحين في الشهادة الثانوية العامة المستوفين لشروط القبول المعتمدة لدى الجامعة واشتراطات الجهات الرسمية في دول فروع الجامعة.



جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة إعلان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017 قدمت الحمود من خلاله أصدق آيات التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين.



وأشادت بجهود الطلبة وما حققوه من نتائج ونسب نجاح وتفوق مرضية وما لها من دلالات ومعان كبيرة لحصاد ثمار الجهود الصادقة المبذولة من كل أطراف العملية التعليمية وما قدمه الطلبة على مدى السنوات الماضية من مراحل التعليم وإلى أن توجت اليوم بهذه النتائج التي تدعونا للاعتزاز والفخر.



ودعت الطلبة الناجحين إلى حسن اختيار التخصصات التي سيدرسونها في الجامعات والمعاهد وأهمية أن يكون اختيارهم يتماشى مع قدراتهم وميولهم ورغباتهم ومتطلبات سوق العمل وخطط التطوير والتنمية الشاملة في الكويت وباقي دول فروع الجامعة.



وأكدت على أن نظام التعليم الذي تقدمه الجامعة من خلال جميع فروعها بموجب اتفاقية شراكتها مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة على مستوى عال من التنوع والجودة ومستوى مناهجه ومخرجاته تلبي احتياجات أسواق العمل العربي والدولي ويقوم على أسس دمج التعليم التقليدي والتعليم الذاتي والتعليم الالكتروني بما يناسب ظروف الطلبة وقدراتهم ويسمح لهم بحضور محاضراتهم طبقا لجداول دراسية مرنة ورسوم تناسب أصحاب الدخل المحدود وفي متناول الجميع إضافة إلى أن الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة من خلال جميع فروعها معادلة لمثيلاتها الممنوحة من الجامعات العربية والعالمية ومعتمدة من قبل جهات الاعتماد الرسمية في دول فروع الجامعة والجهات العالمية للاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشيرة في ذلك إلى ما أعلنت عنه الجامعة قبل أيام بحصولها على الاعتماد البرامجي والاعتماد المؤسسي الذاتي للمرة الرابعة ولمدة خمس سنوات وما أكدت عليه من أنها تعمل وفق خطط متكاملة وبرامج زمنية مدروسة وأنها اكتسبت خلال مسيرتها التعليمية القصيرة مكانة مرموقة بين الجامعات العربية وتلعب اليوم دورا مهما في تحمل مسؤولية إعداد وتأهيل الطلبة الجامعيين والقوى العاملة لقيادة دفة التنمية والتطور والازدهار.



وأفادت بأن برامج الدراسة التي تقدمها الجامعة بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها ومساراته: مسار اللغة الإنجليزية وآدابها ومسار الترجمة إضافة إلى برنامج بكالوريوس تقنية المعلومات والحوسبة بمساراته: تقنية المعلومات والحوسبة، الحوسبة، تقنية المعلومات والاتصالات، الحوسبة مع إدارة الأعمال، تطوير البرمجيات، الشبكات وأمن المعلومات وبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال ومساراته في الإدارة، المحاسبة، الاقتصاد، تطبيقات الأنظمة، إدارة الموارد البشرية HR، التمويل والتمويل الأصغر، حيث تدرس جميعها في اللغة الإنجليزية والخريج في مجمل هذه البرامج يحصل على شهادتين واحدة من الجامعة العربية المفتوحة وأخرى من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، كما تقدم الجامعة في عدد من فروعها في الدول العربية مجموعة أخرى من برامج البكالوريوس والدبلوم العالي في التربية تدرس في اللغة العربية وغير ذلك عدد آخر من برامج بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة والإعلام والمحاسبة، وأيضا عدد من برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA والحوسبة MSc واللغات.