عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن تشكيل لجنة لتعديل منهج الرياضيات للصف العاشر الثانوي للعام الدراسي 2019/2018 برئاسة الموجه الفني للرياضيات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية هيا محمد الرشيدي وعضوية عدد من التربويين وذوي الاختصاص.

وحدد الأثري في قراره الذي أصدره بهذا الشأن وحصلت «الأنباء» على نسخة منه مهام اللجنة بأنه «بناء على الوثيقة الوطنية المطورة للمرحلة الثانوية منهج الرياضيات وعليه يتم تعديل كتاب الطالب وكراسة التمارين وكتاب المعلم للصف العاشر الثانوي الجزء الاول والجزء الثاني وفق المعايير الجديدة للمرحلة الثانوية».

وأضاف الأثري في قراره: تقوم اللجنة بتأليف كتاب الطالب وكراسة التمارين وكتاب المعلم الجزء الأول والجزء الثاني وفق الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية، مشددا على ضرورة أن يسلم رئيس اللجنة لإدارة تطوير المناهج نسختين من كتاب الطالب وكراسة التمارين وكتاب المعلم المعدلين ج 1+ج 2 لمادة الرياضيات للصف العاشر الثانوي مع تضمين الإضافات (المادة + الصور) في CD.

وكلف الأثري رئيس اللجنة بتزويد إدارة تطوير المناهج بمحاضر الاجتماعات ونسبة الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة للسيد وكيل الوزارة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 30 سبتمبر المقبل، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.