سوليفان: سنفتخر بإنجازات خريجينا بعد سنوات أو أشهر قليلة



آلاء خليفة

أقامت الجامعة الأمريكية في الكويت حفل تكريم طلبتها المتفوقين حيث حضر الحفل أولياء الأمور وأساتذة الجامعة، وعمداء الكليات وعدد من الطلاب.



كما حضر الحفل بعض أعضاء مجلس أمناء الجامعة لتشجيع الطلبة المحتفى بهم.



أقيم الحفل في مسرح الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث دعا رئيس الجامعة د.تيم سوليفان وعمداء الكليات الطلبة لتسلم شهادات التقدير.

واستهل الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس الجامعة د.تيم سوليفان، عبر فيها عن فخره بإنجازات الطلبة الاكاديمية قائلا «نهنئ اليوم 140 طالبا على نجاحاتهم الاكاديمية ونفتخر بإنجازاتهم.



بعد سنوات قليلة، او ربما اشهر، سوف تبدأ هذه المجموعة من الطلاب حياتهم المهنية.



وأنا على ثقة بأنهم سوف يحافظون على مراتبهم العالية في مجالات الحياة المختلفة لانهم يريدون حقا ان يحدثوا فرقا».

وتم دعوة الطلاب الى المسرح على التوالي لتسلم شهادات التقدير من قبل رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقد ضمت لائحة «قائمة رئيس الجامعة» 27 طالبا حاصلين على متوسط درجات تراكمي 4.0 وتم تكريمهم من قبل رئيس الجامعة، كما تضمنت «قائمة عمداء الكليات» 140 طالبا حاصلين على متوسط درجات تراكمي 3.7 كحد أدنى، وتم تكريمهم من قبل عمداء الكليات، وقام بتكريمهم كل من د.روضة عواد، نائب الشؤون الاكاديمية ود. علي شرارة، عميد كلية الاداب والعلوم بالإنابة، ود.رالف باليم، عميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد.

وتتشرف الجامعة الأمريكية في الكويت فيما يلي بنشر أسماء طلبتها المتميزين:

اولا: «قائمة رئيس الجامعة»: بالواشا شيخ تالا، فحص يمامة عبيد، باولا شيتكات سيداس، لين غادر، روان عبدالرحمن، دارين قبلاوي، عبدالعزيز المحميد، ليال بولس، مبارك المشوت، رافية طبع، بدور الانصاري، بهجة القزويني، ريهام قبلاوي، علي الخريبيط، لولوة الرشود، هبة خليل، فينسيت بويات، دانية مفتاح، رانيا الصباغ، فرح مبيض، أروج مدسر، نور بوكا، اسماعيل الطحان، فرح نبعة.

ثانيا: «قائمة عمداء الكليات» - كلية الآداب والعلوم: روان عبدالرحمن، فاطمة المزيد، عالية بهبهاني، علي كياكاوي، احمد عبدالغفار، علا المسلم، ليان بن العيسى، لبنى خاضر، سلمى عبدالعزيز، عبدالوهاب المسيليم، ريان بوهلي، فرح خضر، بشاير عبدالهادي، هديل العتيبي، ليال بولس، دانة خربيط، رغدة عبدالسلام، سارة العتيبي، ايمانويل كابيلدو، مريم قطب، مريم عبدالله، بهجة القزويني، كوثر شبلي، نهى محمود، نور ابوصلاح، شيماء القلاف، ناصر دشتي، باسيل مطر، اريج أحمد، يارا القرشي، لينا الهواري، جمانة محمد، علاء الرفاعي، يوسف الرشيدي، ربى الامين، مريم محمد، علاء العجمي، وسمية الرشيدي، ندى الجمل، حسان محيي الدين، أنور أسعد، منيرة الرشود، أنس الغبرا، روان نواب، زهراء أسدالله، لولوة الرشود، يوسف القاضي، كريم نور الدين، آية التوكي، غالية الرومي، آن شارلوت إستراغوس، يمامة عبيد، مريم الوزان، هيا الصباح، هلا غريب، مارك رياض، دارين قبلاوي، الجوهرة الصباح، بيرلا حيدر، سارة سعد، سارة بابزادة، رانيا الصباغ، بتول حسن، باولا شيتكات سيداس، ديما جدايل، سالم السيف، جمانة حسين، بالواشا شيخ، ريهام قبلاوي، هانية الطبع، سلمى ابراهيم، رافية طبع، حبيب بدران، مروة قنديل، عبير إمدوخ، بسمة تيبي، نايا قسيس، نورا زاهر.

ثالثا: كلية إدارة الاعمال والاقتصاد: منيرة محمد، ملاك فارس، إسلام عبدالهادي، روعة محمد، شحادة فرحانين، ياسمين عبدالنعيم، أروج مدسر، نديم غلدر، سيد محمود، عبدالله ماضي، فرح نبعة، لين غادر، جودي الخياط، ميرنا عوينه، ملاك غريب، شيخة الموسى، فنست بويات، مي حمودة، فاطمة الموسوي، نازيش قريشي، مريم حسنين، مشاعل العنزي، خالد سرحان، محمد عادل حطاحط، نور الغنيم، نهلة يعقوب، فرح حميدان، جنى الحديدي، نور بوكا حسنية، أسبير مبارك المشوت، يوسف بورسلي، ماسو إيسي، غدير العتيبي، تسنيم دارخباني، لارا جدايل، فاطمة السرحان، علي ديب، هبة خليل، فرح الشايع، نوران السيد، عامر خصلة، اسماعيل الطحان، ايمان الدين، فرح مبيض، دانيا عمار، رنا السباعي، دانيا مفتح، أحمد عربي، تالا فحص، أنجان سثي.