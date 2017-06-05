نظمت كلية بوكسهل للبنات تجمع خريجاتها السنوي بمناسبة مرور عشر سنوات من النجاح على تأسيس الكلية في أجواء اجتماعية مميزة بحضور رئيس مجلس امناء الكلية د.عبدالرحمن الشايجي ورئيس الكلية د.علي عريفة وعدد من خريجات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والموظفات والطالبات بمبنى الكلية في أبوحليفة، كما عقد على هامش الاحتفالية مؤتمر صحافي لخريجات الكلية للالتقاء بهن والتواصل معهن والحديث عن تجربتهن في الدراسة بالكلية وما قمن به بعد التخرج.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الأمناء د.عبدالرحمن الشايجي بخريجات الكلية وهنأهن على الإنجازات التي قمن بها سواء باستكمال دراسة البكالوريوس في جامعات أخرى بعد التخرج من بوكسهل او بالالتحاق مباشرة بسوق العمل.

وأكد أن رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي للمرأة في الكويت، وبما أن كلية بوكسهل هي الكلية الخاصة الوحيدة لتعليم المرأة في الكويت، فنحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متميزة توفر لطالباتنا الفرصة لكسب المعرفة والمهارات الضرورية للتفوق في سوق العمل المحلية او لمتابعة دراستهن الجامعية.

وأشاد عدد من الخريجات بالجو الأسري الذي توفره كلية بوكسهل الكويت للبنات لطالباتها، وقالت فاطمة اسد خريجة تخصص ادارة أعمال أنها استكملت دراستها للبكالوريوس في الكلية الأسترالية وحاليا التحقت للدراسة في جامعة بمملكة بالبحرين، مشيدة بتجربتها في كلية بوكسهل.