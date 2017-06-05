أعلنت كلية الجونكوين الكندية في الكويت فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2017/ 2018 في برنامج البعثات الداخلية من 25 مايو إلى 15يونيو 2017 لخريجي الثانوية الإنجليزية وخريجي الثانوية العامة في التخصصات التالية: إدارة وريادة الأعمال، التسويق، برمجة الكمبيوتر، المحاسبة، تطبيقات الإنترنت وتطوير الشبكات والتصميم الوسائط التفاعلية.



داعية المقدمين إلى سرعة التسجيل في مقر الكلية في منطقة الجهراء، النسيم قطعة 3 على الدائري السادس بجوار مدينة سعد العبدالله، لحجز مقعد في برنامج البعثات الداخلية، علما أن نسب القبول لخريجي الثانوية العامة تبدأ من 65% وما فوق.

كلية الجونكوين في الكويت هي فرع أصيل لكلية الجونكوين في كندا، وأن ذلك يؤكد توفيرها لأفضل الخدمات التعليمية أسوه بتلك المقدمة في كندا، وأن الكلية تعد من أحدث الإضافات للتعليم العالي في الكويت وأنها توفر الدراسات الأكاديمية الأكثر طلبا في الحياة المهنية الحالية.



كلية الجونكوين الأم من أكبر وأعرق الكليات الكندية في مستوى مرحلة ما بعد الثانوية، ويقع المركز الرئيسي لها بالعاصمة الكندية أوتاوا- أونتاريو.



كما أنها ستحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها في عام 2017.



كما أنها تقدم أكثر من 270 برنامجا دراسيا ويقوم بالتسجيل للدراسة بها سنويا ما يربو على 50 ألف طالب.



وتتمتع الكلية بسمعة طيبة كمؤسسة أكاديمية تمنح دبلومات مرموقة في مجال تقنية المعلومات وإدارة الأعمال ولها أفرع في العديد من الدول منها الصين والهند وجمهورية الجبل الأسود والكويت وقريبا، في الإمارات العربية المتحدة.



جدير بالذكر أن الطالب في كلية الجونكوين الكندية في الكويت سيتمتع بالاستفادة من الخبرات الدولية للطاقم الأكاديمي ويمكن له استكمال دراسته ما بعد الدبلوم في العديد من الأماكن في العالم، حيث ان الطالب سيحصل على شهادتي دبلوم معترف بها أحدهما من الكويت والأخرى من كندا.



وتسعى كلية الجونكوين في الكويت دائما إلى توفير جميع الفرص الأكاديمية الملائمة للطلبة من اتفاقيات مع جامعات خاصة في الكويت وخارجها ومنها الجامعة الأميركية في الكويت وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وتمكن هذه الاتفاقيات خريجن الكلية من استكمال دراستهم في برنامج البكالوريوس.