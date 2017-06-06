آلاء خليفة

قدمت إدارة كلية القانون الكويتية العالمية التهاني والتبريكات لخريجي الثانوية العامة، وفي هذا السياق قالت رئيس قسم القبول والشؤون الطلابية فوزية الشهاب ان الكلية وجهت التهنئة لدفعة من خريجيها الفائقين الذين تم تعيينهم بوظيفة وكلاء نيابة وبلغ عددهم عشرين خريجا، ما يعطي مؤشرا قويا على ما تقدمه الكلية لطلبتها من منهاج دراسي متميز يؤهلهم لتولي مختلف المهن القانونية.

وأعلنت عن استمرار طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للدراسة سواء بعثة داخلية أو على نفقتهم الخاصة للفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2017/2018.

وأعلنت الشهاب أن استقبال طلبات البعثات الداخلية مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 14 الجاري، على أن يكون يوم الخميس 15 الجاري لاستكمال الطلبات للبعثات الداخلية، ولن يتم استقبال أي طلبات بعد ذلك، مشيرة إلى أن نسب القبول لهذا العام لطلبة البعثات هي 80%‎ للعلمي والأدبي، وبخصوص طلبات الالتحاق بالدراسة على نفقتهم الخاصة فإن نسبة القبول هي 70% والتسجيل مستمر حتى موعد يتم تحديده لاحقا.

وأفادت الشهاب بأن إدارة القبول تستقبل طلبات التسجيل يوميا اعتبارا من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا في مبنى الكلية، منطقة الدوحة، قطعة 4، على أن يتم تعبئة الطلبات الكترونيا عبر: www.kilaw.edu.kw، ولفتت إلى أن المستندات المطلوبة، هي: الشهادة الأصلية، وصورة البطاقة المدنية، و4 صور شخصية حديثة وملونة، وصورة من جواز السفر، أما أبناء الكويتيات فيجب أن تتضمن المستندات كذلك صورة البطاقة المدنية للأم، وصورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة، علما بأن من يقوم بتسجيل الطلب إلكترونيا لابد له من مراجعة الكلية لاستكمال الأوراق وتحديد موعد اختبار القبول (القدرات).