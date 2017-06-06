عقدت الندوة الثانية للتعليم العالي الخاص «الطريق إلى التميز» تحت عنوان «البحث والتطوير»، في مقر الصندوق العربي للتـنـمـية الاقـتـصـادية والاجتماعية.

استغرقت الندوة يوما واحدا، وأقيمت تحت رعاية الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة، وقامت بتنظيمها ورعايتها كل من الكلية الأسترالية في الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتضمنت وقائع الندوة الجلسة الافتتاحية التي تحدث فيها ممثل عن كل من مجلس الجامعات الخاصة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعن الكلية الأسترالية في الكويت.

وأشار نائب الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.وليد الكندري إلى أن المجلس قد اتخذ عددا من الخطوات لتشجيع الجامعات الخاصة على تعزيز أبحاثها وأنشطتها المتعلقة بالتطوير.

وفي كلمته، طالب د.عدنان شهاب الدين الجامعات الخاصة بربط أبحاثها وخططها المتعلقة بالتطوير بالخطط الوطنية. وترأس الندوة عضو مجلس الأمناء في الكلية الأسترالية في الكويت د.محمد الرميحي، الذي أكد أنه ينبغي أن يكون للجامعات الخاصة دور فعال في تعزيز البحث العلمي من خلال التعاون مع الجهات المعنية الوطنية والشركاء العالميين.

وقد عقدت خلال الندوة أربع جلسات تمت خلالها مناقشة عدة موضوعات منها، البحث والتطوير في الجامعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقدمها د.هلال الهنائي، أمين عام مجلس الأبحاث في سلطنة عمان، اضافة الى أفضل الممارسات في ترويج البحث والتطوير في الجامعات الخاصة، وقدمها د. جورج نجار، الوكيل الأكاديمي للجامعة اللبنانية الأميركية ودور البحث والتطوير في دعم التميز في التعليم العالي، وقدمتها د.عبير البواب، المدير العام لصندوق البحث والتطوير في الأردن.

والبحث والتطوير المرتكز على السوق، وقدمها د.عبدالله النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الإمارات.

وترأس الجلسات كل من د. طارق الدويسان ود.موضي الحمود ود. مصطفى معرفي ود.عصام العوضي، على التوالي. وفي بداية كل جلسة ألقى رئيس الجلسة مقدمة لعدة دقائق، تلتها 20 دقيقة للمتحدث و25 دقيقة للمداخلات من جانب المشاركين.