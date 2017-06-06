وسط أجواء واسعة من التفاؤل، تتجه أنظار المعلمين والمعلمات مجددا اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمة، متطلعين الى إقرار التعديلات على بعض أحكام القانون 28/ 2011 الخاص بكادر المعلمين، والتي تقدمت بها جمعية المعلمين الكويتية عن طريق عدد من النواب، فيما حظيت بالموافقة الكاملة من قبل اللجنتين التشريعية والتعليمية إلى جانب وزارة التربية، التي أكدت وفي تصريح للوزير د.محمد الفارس أهميتها القصوى، كونها تضيف بعض المسميات الوظيفية الإشرافية التعليمية التي سقطت سهوا من قانون 2011 والذي كان يفترض أن يشتمل عليها، وان التكلفة المادية لهذه التعديلات على ميزانية الدولة تكاد لا تذكر بالنسبة لوزارة التربية.

من جانبه، أشاد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي بموقف اللجنتين التشريعية والتعليمية في مجلس الأمة والداعم للكادر، إلى جانب الموقف الإيجابي والمنصف لوزير التربية د.محمد الفارس، مشيرا الى أن ثقته وأهل الميدان من معلمين ومعلمات كبيرة بما سيتخذه نواب الأمة من قرار داعم للتعديلات، كونها مشروعة ومستحقة لكادر مستحق، ولما لها من أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.

وذكر العجمي أن قرار المجلس تجاه التعديلات سيمثل منعطفا تاريخيا جديدا في مسيرة التعليم، وفي الارتقاء بمكانة المعلمين والمعلمات الذين يتحملون المسؤوليات الجسام في تربية وبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، وفي منحهم حقهم المناسب من التقدير والرعاية والإنصاف، وبما يتوافق مع المكانة الكبيرة التي يحظون بها من قبل سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

وكانت التعديلات قد تم إقرارها بصيغتها النهائية من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في اجتماع سابق عقد بحضور الوزير الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، وممثلين عن وزارة المالية وعن وزارة الأوقاف، إلى جانب حضور رئيس الجمعية مطيع العجمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وقد تم في الاجتماع مناقشة بنود التعديلات بشكل دقيق ومفصل للغاية، ومقارنتها بالبنود الحالية للكادر، بهدف التوافق الكامل من قبل كافة المشاركين، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في إعداد التصور النهائي لرفعه إلى رئيس مجلس الأمة، وإدراجه في جدول أعمال المجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، في الوقت الذي اتخذت فيه جمعية المعلمين شعارا لإقرار التعديلات بعنوان «تعديلات مستحقة لكادر مستحق».

من جانبه، أصدر مجلس إدارة الجمعية بيانا وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمة تحت شعار «ثقتنا بكم كبيرة».