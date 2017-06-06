أهدت الطالبة أنوار محمد مبارك الجسار نجاحها إلى أمها قائلة: لولا تشجيعها لي لم أكن لأحصل على هذه النسبة المشرفة ولوطني الحبيب وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقد حصلت أنوار التي درست بمدرسة ثانوية الفروانية على نسبة ‎99.10 % وجاء ترتيبها العشرين على الكويت.

وأضافت: أبرز المقومات التي ساعدت في نجاحي التوكل على الله قبل أي شيء، وبعدها الدراسة أولا بأول، ومسـاعدة المعلمات بالمـدرسة حـيث كن يجتهدن كثيرا في إيصـال المعلـومات الدراسية بسهـولة، وخـاصة قبل وبعد الاختبارات.

أما المعوقات فكانت بسيطة مثل ضغط الوقت لاستيعاب كل المواد، ومـواعيد الاختبارات للمواد الدسمة، بالإضافة إلـى أن أغلـب الاختبارات توالت دون وقت كاف لمراجعة باقي المواد.

وقالت: أحمد الله كثيرا لأن الاختبارات أتت هذا العام في مستوى الطالب الجيد، ونصحت المقبلين على اختبارات العام القادم بالدراسة أولا بأول.

وأكدت أنها تنوي دراسة الطب البشري بجامعة الكويت والتخصص في جراحة المخ والأعصاب. واخـتتمت قـائلة: أشـكر أمي وعائلتي وأصدقائي على كل الدعم الذي قدموه لي.

وتلقت أنوار التهنئة من والدتها بدرية الجسار التي تمنت لها مستقبلا مشرقا، وقالت: أتمنى أن تكون أفضل وأجمل بنت في العالم، وتتميز في المجال الذي تختاره.