أهدى الطالب أحمد عمرو الصياد تفوقه الى والده استشاري أمراض النساء والتوليد المدير الطبي لمركز شيخة انترناشيونال كلينك د. عمرو الصياد وكذلك والدته وأسرته والمعلمين الذين ساعدوه لتحقيق النجاح بمدرسة الاخلاص الأهلية.

وأكد أن كل إنسان يمكنه النجاح والتفوق من خلال اعتماد بعض النصائح السهلة للغاية، وهي كذلك لسببين: الاول هو الإحساس بالمسؤولية الكبيرة، والكفيلة بإدخال الطالب المقبل في حاله ممتازة ذهنيا لاتباع النصائح، والثاني: البيئة والجو العام للطالب في الثانوية العامة من تشجيع من المدرسين والزملاء

وكذلك الدراسة اليومية، وان لم يكن فالدراسة الاسبوعية، ومن الأفضل أن تكون يومية لمنح الطالب فرصة اكبر لمذاكرة الدروس اكثر من مرة، وأخيرا الدراسة بتركيز حتى وان كانت الدراسة قليلة وبهذا تكون المناهج سهلة في متناول اليد.

وأكد أنه سيقوم بدراسة إدارة الأعمال، وقال: «سأحاول ان أكون اضافة قوية لهذا المجال بإبراز شخصيتي وفرضها في العمل وسأعمل على اكتساب خبرات في أسرع وقت وصقل ما لدي لتحقيق نجاحات أكثر وفتح آفاق جديدة والتوسع في العمل وخلق منظور لا محدود من الطموح».