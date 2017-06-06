أهدت المتفوقة ندى نادر اسماعيل نجاحها لوالدها ووالدتها ومعلماتها بمدرسة الإخلاص الثانوية الأهلية بنات بالقسم العلمي وحصلت على 98.82%. وأكدت ندى أن من أهم المقومات التي ساعدتها على النجاح هي حرص المدرسة على توفير البيئة المناسبة للدراسة والتحصيل ومساعدة الاهل في تنظيم الوقت وتوفير الجو المناسب للدراسة.

وقالت: «كذلك واجهتني بعض المعوقات والصعوبات منها كثرة الامتحانات وتتابعها ما يمثل ضغطا شديدا على الطالب ما يؤدي إلى فقده درجات.

ولكن اختبارات هذا العام الحمد لله كانت جيدة إلى حد كبير.وعن الكلية التي تنوي الالتحاق بها أكدت أنها تنوى الالتحاق بكلية الهندسة وتطمح الى أن تكون متميزة في المجال الذي اختارته للدراسة وأن تضيف اليه.

وأضافت: «أخيرا أتوجه بالشكر لأبي وأمي وإلى الكويت الحبيبة وإلى مديرة مدرستي فاطمة الصايغ وإلى المهندس محمد الصايغ لتوفيرهم المناخ المناسب للتفوق».