الغرير: قادرون على تطوير المدارس الخاصة دون التطلع للمردود المادي

عبدالعزيز الفضلي

زف وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشرى سارة للطلبة الفائقين من الوافدين بتخصيص 200 منحة دراسية، 50 منها بجامعة الكويت و100 منحة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و50 منحة للبعثات الداخلية، لافتا الى أنه سيضع المعايير الخاصة في اختيار الطلبة المستحقين للمنح بعد الانتهاء من قبول الطلبة الكويتيين يوليو المقبل.

جاء ذلك ضمن تصريح ادلى به الفارس للصحافيين خلال رعايته مساء الاول من امس حفل تكريم 100 طالب متفوق من المدارس العربية الاهلية للعام الدراسي 2016/2017، والذي نظمه الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة، حيث أشار الفارس الى ان تفوق هذا العدد الكبير من طلبة المدارس الخاصة دليل على دورها البناء في تأسيس طلبة من الصف الاول الى الثاني عشر وتنمية مواهبهم وصولا الى التفوق، مؤكدا إمكانية الاستفادة من خبرات تلك المدارس التي تحتضن طلبة كويتيين ووافدين، ما يعطي طابع المنافسة بينهم.

وفي كلمته خلال الحفل، شدد الفارس على أهمية التعاون مع الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية للارتقاء بآلية التعليم وطرائقه وسبله، ما يوفر مناخا تربويا ملائما ويترك بصمات واضحة وأثرا عميقا في النتائج المشرفة التي حققها الطلبة هذا العام والأعوام السابقة، معتبرا ان للاسرة وعنايتها واهتمامها وتهيئتها المحيط الملائم الدور الكبير في تحقيق هذه النجاحات التي يفخر بها الجميع.

واعتبر ان تحقيق التعليم الخاص لمثل هذه النتائج المشرفة يثبت انه شريك فاعل ورافد كبير للتعليم كما يؤكد دوره المؤثر في المسيرة التربوية كونه يواكب عجلة التقدم والتطور ويرقى بأبنائه المتعلمين الى أحدث السبل التعليمية الرائدة، الامر الذي كان محط ثقة المواطنين والمقيمين على حد سواء بما تقدمه مدارس التعليم الخاص من خدمات تربوية مؤثرة وما تحققه من مستويات رفيعة ودورا تربويا ساميا وفاعلا في النهوض بمجتمعنا تربويا وتعليميا.

ورأى الفارس ان هذه النتائج المشرفة للطلبة ما كانت لتتحقق لولا تكاتف الجهود وتضافر الايدي والقلوب وحرص الجميع على رفعة البلد وتقدمه، مشيرا الى حرص كوادر وزارة التربية وطاقاتها على توفير أفضل السبل التربوية الممكنة لابنائها المتعلمين وتهيئه سبل النجاح والتقدم لهم.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير ان الاتحاد يقف وبكل فخر واعتزاز منذ نشأته عام 1975 يدا مساندة وراعية تدعم وتكرم هذه المشاعل النيره تقديرا لعطائهم وتميزهم، مثمنا قطاع التعليم الخاص الذي يمثل رديفا للتعليم العام من عطائه وكفاءته ونتائجه، وهما خطان متساويان في العطاء لهذا الوطن العزيز المعطاء.

وأضاف ان ميدان التعليم الخاص يؤدي رسالته التربوية على الوجه الاكمل وهو من ينابيع العلم والمعرفة، لذا علينا جميعا ان نمده بكل متطلباته وحوائجه وان يحظى باهتمام بالغ، لافتا الى ان اصحاب المدارس قادرون على تطوير مدارسهم بكل السبل المتاحة وتوفير كل الإمكانيات لما فيه مصلحة الطالب بالدرجة الاولى وذلك دون التطلع للمردود المادي.

وهنأ الغرير الطلبة الفائقين قائلا: ابارك هذا الإنجاز العظيم وهذا التفوق ممن أصبحوا مثلا اعلى لأبنائنا الطلبة وكلي أمل وثقة بالله ان تستمر هذه النجاحات في بلدنا الحبيب الكويت، معربا عن بالغ شكره وامتنانه لاولياء أمور الطلبة والطالبات المكرمين، مثمنا في الوقت نفسه الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية مع ادارة التعليم الخاص من جهود كبيرة يدا بيد مع الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية ومع اصحاب المدارس شخصيا.

الوزير أشاد بتحدي روان للمرض: أتمنى أن أراها طبيبة

وحول الطالبة روان محمد في ثانوية الفروانية، والتي فقدت بصرها وحققت نسبة 99.26% ونشرت «الأنباء» قصتها، أشاد الوزير الفارس بتحدي الطالبة للمرض وتحقيق مرادها، مشيرا الى ان ذلك يؤكد ان لديها طموحا وقدرة على تحدي الظروف الصعبة.

ان ما مرت به الطالبة روان أعطاها دافعا للتفوق والتميز، متمنيا ان يراها في المستقبل طبيبة، ومثمنا في نفس الوقت دور الادارة المدرسية واهتمامها ورعايتها للطالبة.