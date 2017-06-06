أعلنت رئيس قسم الطلبة المتفوقين والتخصصات النادرة والتبادل الطلابي الأكاديمي بإدارة الشؤون الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت عنود الدباسي أنه تم الانتهاء من إجراءات مكافأة التخصصات النادرة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016/2017 لعدد 1337 طالبا مستحقين للمكافأة وفق الشروط.

وأوضحت الدباسي أن من شروط التخصصات النادرة أن يكون الطالب كويتي الجنسية، أو من صدر في شأنهم قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وأن يجتاز الطالب 60 وحدة دراسية، وألا يكون الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام، وألا يكون الطالب موقوفا قيده أو مفصولا من الجامعة أو منسحبا من الدراسة، وأن يكون التخصص ضمن التخصصات التي تحدد بقرار من مدير الجامعة سنويا، كما سيتم وقف صرف مكافأة التخصص النادر في حال غيّر الطالب تخصصه إلى تخصص آخر أو عدم اجتياز عدد 12 وحدة دراسية على الأقل من التخصص بعد انقضاء فصلين دراسيين في هذا التخصص او في حالة أن يكون الطالب على قائمة الإنذار.