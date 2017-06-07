عبدالعزيز الفضلي

طلبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من وزارة التربية إعفاءها من الرسوم المقررة لثلاثة مدارس تستخدمها الهيئة خلال الفترة المسائية لتقديم برامج علمية وثقافية لأفراد المجتمع.

وقال نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة د.محمود فخرا في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «في إطار التعاون المتبادل بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارتكم الموقرة وإدراكا بأهمية برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر التي تقدمها الهيئة لأفراد المجتمع من الجنسين ولكل الفئات العمرية لزيادة معارفهم ورفع مستواهم الثقافي في مجالات العلوم المختلفة ليصبحوا أكثر قدرة على استيعاب التطور التكنولوجي ومن ثم القدرة على خدمة أنفسهم فقد وفرت الهيئة لإنجاح هذه البرامج كل المتطلبات المادية والبشرية ووسعت رقعة مواقع الدراسة، حيث أضافت الى كلياتها ومعاهدها مواقع أخرى في 3 مدارس تابعة لوزارتكم الموقرة وهي ثانوية المباركية بمنطقة الفروانية التعليمية ومدرسة المقداد بن الأسود المتوسطة للبنين وهالة بنت خويلد المتوسطة البنات بمنطقة الجهراء التعليمية.

وأضاف فخرا في كتابه وقد دعمتها الهيئة بكل الوسائل اللازمة للتدريب لضمان نجاح البرامج بها، مشيرا الى انه وحرصا على استمرار هذا النهج وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبي هذه البرامج وتيسيرا للإجراءات، نرجو إعفاء الهيئة من الرسوم مقابل الاستخدام الوارد في القرار رقم 79/2003 بصفة دائمة المدارس المذكورة طوال استخدامها بالفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء علما ان الهيئة ستسدد قيمة التأمين المحدد للغرف والفصول لكل مدرسة.