آلاء خليفة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي لـ «الأنباء» أن نتائج المقبولين في البعثات الخارجية ستعلن بعد إغلاق التسجيل فيها بنحو 3 أيام. وأوضحت المصادر أن آخر يوم للتسجيل في البعثات الخارجية سيكون 15 الجاري، وبالتالي ستعلن النتائج قبل 20 منه.

وعن البعثات الداخلية ذكرت المصادر أن مجلس الجامعات الخاصة سيعلن نتائج المقبولين فيها قبل 20 يونيو أيضا، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2017-2018 يوم 15 يونيو.

أما على صعيد جامعة الكويت، فكانت عمادة القبول والتسجيل قد ذكرت سابقا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه سيتم إعلان المقبولين في الجامعة آخر رمضان، مشيرة إلى أن تسجيل طلبات الراغبين في الالتحاق بها سيكون عن طريق شبكة الإنترنت خلال الفترة من 11 إلى 20 الجاري.



وبذلك سيكون إعلان نتائج المقبولين في جامعة الكويت وفي البعثات الداخلية والخارجية بمنزلة عيدية للطلاب في عيد الفطر.