عبدالعزيز الفضلي

استقبلت صالة المعادلات في الإدارة العامة للتعليم الخاص جمهور المراجعين وسط ارتياح وإشادة من المراجعين للتنظيم الواضح الذي شهدته عملية استقبال المراجعين نتيجة التطويرات التي شهدتها الصالة للتخفيف من حدة الازدحام التي تشهدها إدارة التعليم الخاص خلال السنوات الماضية.

وقد تضمنت التحديثات التي طالت الصالة بأن تمت زيادة كونترات استقبال المعاملات من ٤ كونترات الى ٢٠ كاونتر ساهمت بشكل إيجابي في إنجاز المعادلات في زمن قياسي، بالإضافة الى استحداث نظام الترقيم الإلكتروني الذي دفع بعجلة التنظيم الى مستوى خلق نوعا من الارتياح للمراجعين والموظفين في الوقت نفسه.

وأدى إخلاص الموظفين والموظفات وتعاون المراجعين الى إنجاز ما يقارب ٢٠٠ معادلة في اليوم الواحد منذ الخميس الماضي وهو ما يعد تطورا بارزا في مجال العمل داخل الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وفي الصالة المقابلة وهي صالة الامتحانات وشؤون الطلبة تسير عملية استقبال المراجعين بذات الآلية المتطورة المتبعة في صالة المعادلات ما ساهم في إنجاز معاملات المراجعين بشكل يسير ومنظم بمتابعة شخصية من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة.