أتم طلاب كلية إدارة الاعمال لدى الكلية الاسترالية في الكويت برنامجا تدريبيا ناجحا في بنك الكويت الوطني ضمن اطار اتفاقية شراكة تدريبية ابرمتها الكلية الاسترالية مع بنك الكويت الوطني تقضي بمنح طلاب قسم ادارة الاعمال بالكلية فرصة التدريب في البنك.

وقد استفاد من البرنامج نحو 40 طالبا وطالبة من قسم ادارة الاعمال في الكلية، حيث استغرق البرنامج ثلاثة اسابيع، ويعد هذا الموسم التدريبي هو الموسم الدراسي الثاني الذي يطبق فيه هذا البرنامج التدريبي الداخلي بالبنك الوطني.

وبهذه المناسبة وصف د.سام توغلو - العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال - الكلية الاسترالية في الكويت «عملية التدريب لطلاب قسم ادارة الاعمال بأنها كانت ناجحة حيث تحلى الطلاب بالروح الحماسية والرغبة الجادة في التعلم والوقوف على مجريات الواقع العملي وتفاصيله.

وقد أعرب د.سام عن شكره وتقديره للقائمين على امر البنك الوطني لتقديمهم لهذا البرنامج التدريبي المهني المكثف والمعد خصوصا لطلاب الاسترالية في الكويت، واعرب عن امله في استمرار التعاون مع هذه المؤسسسة الوطنية المصرفية العريقة (بنك الكويت الوطني) بهدف استمرار الارتقاء بكفاءات طلاب الاسترالية وامكانية تعيينهم عقب تخرجهم ودخولهم معترك الحياة العملية».

وتجدر الاشارة الى ان الكلية الاسترالية في الكويت تحرص دائما على تزويد طلابها بالتجارب الغنية والخبرات النظرية والعملية على حد سواء، بهدف اعدادهم لتولي مساراتهم الوظيفية في سوق العمل بكل كفاءة ومعرفة واقتدار.