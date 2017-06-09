رصد الواقع التربوي وتذليل أي عقبات لتمهيد السبل أمام الارتقاء بالمستوى التعليمي والتحصيلي لأبنائنا

الجاسر: «النجاة» منذ إنشائها في ١٩٦٨ مهتمة بخدمة المجتمع في جميع المجالات ومنها التعليم عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن من أهداف وزارة التربية الاستراتيجية الاهتمام بالعمل التطوعي والترابط والتمازج مع الجهات ذات الصلة في العمل التطوعي والإنساني والخيري، لافتا إلى أن صاحب السمو أعطانا أوامر السامية بوجوب إدخال منهج العمل التطوعي في مناهجنا الدراسية ونعمل حاليا على إعداد هذا المنهج وتطويره وكيفية تطبيقه على مستوى المدارس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفارس للصحافيين خلال رعايته وحضوره حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمدارس النجاة التي أشار إلى أنها مؤسسة تعليمية رائدة لها وأهداف خيرية رائعة داخل الكويت.

وقال الفارس في كلمته خلال الحفل «إن تقدم الأمم يقاس بما تمتلكه من عقول وكفاءات، وعبر التاريخ لم تبن أي أمة حضارتها إلا من خلال اهتمامها بالتعليم، مشيرا إلى أنه في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حرصت الكويت على الاهتمام بالتعليم بشقيه العام والخاص وتطويره بصورة مستمرة، وفي هذا الإطار أؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه المدارس الخاصة الرافد الموازي للتعليم العام، وأهمية رصد الواقع التربوي ومحاولة إزالة العقبات وتذليل الصعوبات والحد من السلبيات، لتمهيد السبيل أمام التطوير والارتقاء بالمستوى التعليمي والتحصيلي لأبنائنا».

وأضاف الفارس أنه في نهاية العام الدراسي 2016/ 2017 يسرنا أن نتقدم بأرق التهاني وأعذب التبريكات لأبنائنا الطلبة والطالبات على تفوقهم وتحصيلهم العلمي المميز الذي يضعهم على طريق المعرفة، ويمكنهم من المشاركة الخلاقة في بناء المجتمع، ونهنئ أسرهم الكريمة بهذا التفوق ونشكرهم على ما بذلوه من جهد لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم وتحمل الصعوبات في سبيل كل ما ييسر على أبنائهم، شاكرا للإدارة العامة لمدارس النجاة التي وفرت مقومات النجاح والتفوق، كما نثني على جهود كل التربويين العاملين التي أثمرت تحقيق الأهداف المنشودة.

وختاما، أتقدم بالنصيحة لأبنائي الطلبة باختيار التخصصات التي تنسجم مع رغباتهم وتطلعاتهم واحتياجات المجتمع، مع تمنياتنا للجميع بدوام التوفيق والسداد في جميع أعمالهم.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية أحمد الجاسر عن تاريخ جمعية النجاة ودورها في العمل الخيري في دعم القطاع التعليمي، وإنجازات مدارس النجاة على مستوى الكويت ومهنئا الطلبة وأولياء أمورهم، ومثمنا جهود مدارس النجاة في المجتمع.

وأكد أن جمعية النجاة ومنذ إنشائها في ١٩٦٨ مهتمة بخدمة المجتمع الكويتي في جميع المجالات كأحد واهم الأغراض الأساسية من إنشاء الجمعية وما مدارس النجاة إلا لبنة في بناء هذه المؤسسة المباركة، وما هذا البناء إلا ثمرة وجهود مساهمات أبناء هذا المجتمع المعطاء الذي جبل على حب الخير، في ظل هذا البلد الكريم وفي ظل حكومتنا الرشيدة وقدوتنا أمير الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ويظل حاضرا في الذهن تلك الوقفة التي قدم فيها أبناء المجتمع نموذجا للفزعة الكويتية الأصلية من خلال مشروع ابشر بالخير مقدمين نموذجا عمليا لخيرية المجتمع الكويتي للعالم اجمع.

من جانبه، أشار مدير عام مدارس النجاة د.عبدلله الكندري إلى حرص الإدارة العامة لمدارس النجاة على إعداد خطة استراتيجية طموحة لتطوير مدارس النجاة وتقوم على رؤية تهدف إلى تفوق والتميز العلمي والمهاري لمدارس النجاة على مستوى دولة الكويت وعلى التميز القيمي والأخلاقي والتعليم المتميز والمعاصر، لافتا الى ان الادارة قامت بصرف مكافآت نقدية قدرها (18 ألفا و890 دينارا توزع في الحفل على (٤٥) طالبا وطالبة من الأوائل في مدارس النجاة بالقسمين الأدبي والعلمي.

وأضاف أن مدارس النجاة لا تألو جهدا في اختيار افضل المعلمين والإدارات المدرسية لتحقيق هذه الأهداف مع الحرص على توفير الاجواء التربوية الملائمة لتحصيل افضل النتائج العلمية، مشيرا إلى أن النجاة وضعت خطة طموحة للارتقاء بمدارسنا وتطويرها وتحديها لتكون افضل المدارس العربية في الكويت. وأوضح الكندري ان النجاة نجحت بفضل من الله تعالى في تحقيق مراكز متميزة على مستوى الكويت، مشيرا الى حصولها على ثلاثة من المراكز الخمسين الاوائل على مستوى الكويت و٤ مراكز متميزة فوق ٩٠%‏ في القسم العلمي، اما في القسم الادبي فقد حصلت الطالبة رغد محمد ابو ريا على المركز الاول على دولة الكويت بنسبة ٩٩.٣٨%‏ وكرمت ٥٠ طالبا وطالبة حاصلين على مراكز فوق ٩٠%‏ وتوجه الكندري بالشكر للقائمين على مدارس النجاة ابتداء من مجلس الادارة ممثلا برئيسها وأعضائها الكرام ومدير عام جمعية النجاة، محمد الانصاري وكل العاملين بمدارس النجاة على جهودهم المتواصلة لرفعة مدارسها.