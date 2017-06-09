عادل الشنان

نظمت محافظة مبارك الكبير حفل تكريم الطلبة والطالبات الفائقين ومديري المدارس تحت رعاية وحضور محافظ مبارك الكبير الفريق م. أحمد الرجيب وبمشاركة مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني مساء امس الأول في ديوان المحافظة.

وفي هذا السياق، قال محافظ مبارك الكبير الفريق م.أحمد الرجيب لإننا نحرص كل الحرص على متابعة تطوير المنظومة التعليمية وتكريم ودعم المتميزين بها من طلبة وطالبات ومديري مدارس ومعلمين ومعلمات لذلك نظمنا هذا الحفل اليوم الذي نرى إنكم تستحقونه بكل معنى الكلمة، ولأننا فرحون بتفوقكم وتميزكم كما أننا نحيي الآباء والأمهات الذين سهروا وثابروا وصبروا على دراسة فلذات قلوبهم ليرونهم اليوم قد تخرجوا فائقين. وبين الرجيب أن المحافظة تحرص على إقامة هذا النوع من التكريم للفائقين والفائقات في كل عام وهذا هو الاحتفال للسنة الخامسة على التوالي إلا أننا أضفنا هذا العام مبادرة جديدة لتكريم مديري المدارس المتميزين وستستمر بإذن الله للسنوات القادمة تعبيرا منا عن الشكر لهم لإخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية متأملا أن يمتد هذا التكريم ليشمل المعلمين والمعلمات المميزين أيضا، ومشيرا إلى ان المحافظة تتمنى من جميع الجهات الحكومية أن تقوم بتكريم المميزين لديهم ليكونوا قدوة حسنة وأيضا لإبراز دورهم في خدمة الوطن والمواطنين وجعلهم حافزا لغيرهم ليحذوا حذوهم.