أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل حسين مال الله أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الأول 2017/2018 ستبدأ الكترونيا للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لشروط القبول من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والثانويات الأميركية وخريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم فيها (بالنسبة لطلبة مدارس الكويت فقط)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2017 ، علما بأنه قد تم الانتهاء من رصد نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية التي عقدت في 6 مايو 2017 حتى يتسنى للطالب معرفة معدله المكافئ لجميع الكليات المتقدم إليها، علماً بأن قبول الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية مشروط بموافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ويتم تقديم طلبات الالتحاق باستخدام شبكة الإنترنت من خلال نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: http://portal.ku.edu.kw/admission ، علما بأن كل الإرشادات الخاصة بالقبول والدراسة في الجامعة والمستندات المطلوبة معلنة على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى دليل القبول ودليل الكليات ودليل الطالب والمعدة من قبل العمادة للتوزيع على الطلبة.

بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على الشهادة الثانوية من خارج الكويت، وكذلك فئات الطلبة غير الكويتيين المسموح لهم بالتقدم إلى الجامعة سيقومون بتقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ في المواعيد المحددة وفقاً للخطة الزمنية المرفقة. وبدورها، أفادت مديرة إدارة القبول هند محمد السالم بأنه نظراً لعقد اختبارات الدور الثاني قبل انتهاء فترة اعتماد القبول، وحرصاً على مصلحة هؤلاء الطلبة وعدم تأخر التحاقهم بالجامعة إلى الفصل الثاني القادم، سيسمح للمستوفين منهم لنسب القبول بالجامعة بتقديم طلبات الالتحاق مع صورة من شهاداتهم الثانوية المؤقتة مباشرة في صالة القبول والتسجيل بالشويخ، على أن يسلموا الشهادة النهائية قبل يوم 13/7/2017.ومع استمرار تطبيق آلية القبول المباشر في التخصصات، أصبح إجمالي عدد الرغبات 70 رغبة لخريجي القسم العلمي و36 رغبة لخريجي القسم الأدبي، وللطالب حرية تحديد ما يرغب فيه من تخصصات، علما بأنه وفقاً لقرار مجلس الجامعة تلتزم الجامعة بقبول الطالب الذي يختار جميع التخصصات التي يستوفي شروط القبول فيها، أما الطالب الذي يكتفي بعدد معين من التخصصات فلا بد أن يدرك وجود احتمال لعدم قبوله في ضوء أعداد المقاعد المعتمدة للمستجدين ولن تسمح الجامعة للطالب بإضافة أي رغبات بعد إعلان نتائج القبول مما ينتج عنه تقدم الطالب المرفوض للفصل الدراسي القادم.

الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين للشروط المنصوص عليها، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الأول القادم.

تقديم إلكتروني لطلبة الثانوية الإنجليزية

وأفادت مديرة إدارة القبول هند محمد السالم بأنه على طلبة مدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم للفصل الصيفي تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية خلال يومي عمل بعد تاريخ تخرجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم، مؤكدةً أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين تقدموا بأوراقهم خلال فترة تسلم طلبات الالتحاق.

خط مباشر لخدمة الطلبة

أكدت مديرة إدارة القبول على أن العمادة مستمرة في استخدام الرقم 1866000 كخط ساخن لاتصال الطلبة المستجدين في حال وجود أي استفسار لديهم خلال الفترة 11 – 22 يونيو 2017. علما بأن هذه الخدمة متوافرة لمدة 24 ساعة يوميا.