أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري نشرة عامة لجميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي (بنين - بنات) عدا رياض الأطفال، تتضمن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورة الأولى للعام الدراسي 2017/ 2018، وذلك حرصا على الاهتمام بالمعلم والارتقاء به، وبث روح التنافس المحمود لإبراز قدراته على المساهمة في تطوير العملية التعليمية، فضلا عن حرص وزارة التربية على المشاركة الفعالة بالمنافسات الخليجية في المجالات التربوية، تأكيدا على دور الكويت ومكانتها في المشاركات الخليجية والعربية في المناسبات العلمية والتربوية.