مريم بندق

سريعا أدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عجلة سد الشواغر في الوظائف الإشرافية التعليمية في المناطق التعليمية والمدارس قبل وقت قياسي من بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018.



وفي هذا الصدد كشف الوزير الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مقابلات سد الشواغر في الوظائف الإشرافية التعليمية والإدارية التي نتجت عن التقاعد ستتم قبل نهاية شهر رمضان المبارك. وقال وزير التربية: على سبيل المثال بالنسبة لمديري الشؤون التعليمية وموجهي العموم الذين سيحلون محل من تقدموا للتقاعد فمن المتوقع أن تتم المقابلات قبل نهاية شهر رمضان المبارك وستصدر قرارات تعيينهم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2017/2018 وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.



واستدرك وزير التربية قائلا: لا شك أن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على كادر المعلمين ستساعد على سد الشواغر بل إن الهدف منها أساسا هو سد الشواغر في الوظائف الإشرافية التعليمية بالمناطق التعليمية، ومن أهمها وظيفة مراقبي المراحل التعليمية - رياض اطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي - بالإضافة إلى وظيفة مديري الشؤون التعليمية.

واستطرد د.الفارس: وقد قامت الوزارة مؤخرا بالإعلان عن وظيفة مراقب للمرحلة التعليمية وأجريت المقابلات وتم سد أغلب الشواغر المتوافرة ولم يتبق سوى اعتماد القرارات من قبل لجنة شؤون الموظفين وموافقة ديوان الخدمة المدنية.

واختتم الوزير الفارس تصريحه قائلا: فضلا عن ذلك فإن الوزارة ماضية في سد بقية الشواغر للوظائف الإشرافية الإدارية في المناطق التعليمية وللتو انتهت من مقابلات مراقبي الخدمات وستنتقل بعد ذلك لمقابلة مديري الشؤون الإدارية في المناطق وذلك إلى أن تنتهي من سد جميع الشواغر.