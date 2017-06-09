أشار مدير معهد التدريب الإنشائي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. خالد أحمد المزروعي إلى أن من أهم المميزات التي يتفرد بها المعهد حصوله على الاعتماد الأكاديمي من أكاديمية باريس، وحصول مخرجاته على الرخصة الأوروبية التي تتيح لهم مزاولة المهنة واستكمال دراستهم في أي من الجامعات الأوروبية، وأنه جار في الفترة الحالية استكمال إجراءات الاعتماد المؤسسي للمعهد.

ورحب م. المزروعي بالطلبة المتقدمين خلال الفترة الحالية للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة، مقدما نبذة تعريفية لهم عن المعهد قائلا انه يقدم 4 تخصصات لمستوى ما بعد المتوسط و6 تخصصات لمستوى ما بعد الثانوية العامة للحصول على شهادة دبلوم في المجالات الإنشائية، بالإضافة إلى دورات تعاقدية خاصة مع القطاع النفطي لتخصص حفار آبار بترولية ومدرة الدراسة بها لمدة عام وتنتهي هذه الدورات بالتعيين في القطاع النفطي، مضيفا أن المعهد يضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريب التي تفخر بهم الهيئة.

من جانبه، تحدث مساعد مدير معهد التدريب الإنشائي م. حمد الحمد عن نشأة المعهد في عام 2000، مضيفا أن الدراسة بدأت بالمعهد بأربعة تخصصات فقط، إلى ان وصلت الى عشرة تخصصات حاليا، يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، مؤكدا الارتباط الوثيق والتعاون التام بين المعهد وجهات سوق العمل.

في ذات الإطار، قال رئيس قسم الأعمال الميكانيكية بمعهد التدريب الإنشائي م. عيسى بن عيسى إن الدراسة بالمعهد تتماشى مع خطة الكويت التنموية 2035 ومن اهم مرتكزاتها البنية التحتية وسوق العمل، مؤكدا أن المعهد يحقق الهدف من إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برفد سوق العمل بالعمالة الوطنية الفنية والمؤهلة القادرة على الإسهام بسواعدها في دفع عجلة التنمية في البلاد.