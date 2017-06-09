في إطار التواصل المستمر بين كلية التمريض وجهات سوق العمل، استقبل عميد كلية التمريض د.نبيل كمالو، ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية د.علي فلاح الحجرف وفدا من وزارة الداخلية يضم كلا من مدير التنسيق والمتابعة بالإنابة المقدم عبدالمحسن ناصر العكشان، ومدير الشؤون الصحية بالإنابة المقدم عبداللطيف عبدالله العدواني، ومساعد مدير إعداد الخطة العامة المقدم سالم فهد العجمي.

تم عقد اجتماع بحث الجانبين من خلاله مجالات التعاون بين كلية التمريض والقطاع الطبي في وزارة الداخلية، وقدم وفد وزارة الداخلية خلال الاجتماع عرضا موجزا لاحتياجات وزارة الداخلية من أعضاء الهيئة التمريضية خلال السنوات القادمة، آخذين في الاعتبار الخطط المستقبلية للوزارة من حيث التوسع في تقديم الخدمات الطبية لمنتسبي الوزارة، وأبدى أعضاء الوفد رغبتهم في التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكلية التمريض لإعداد خطة مشتركة تلبي احتياجات الوزارة.

من جانبه، أعرب د.نبيل كمال عميد الكلية عن استعداد الكلية للتعاون الكامل مع وزارة الداخلية في هذا الخصوص، موضحا للحضور البرامج التي تعرضها كلية التمريض والموارد التعليمية المتوافرة والتي تتواكب في مجملها مع أعلى المعايير الدولية في مجال التعليم التمريضي.



ولفت الى ان الكلية لها تجربة مماثلة مع شركة نفط الكويت حيث توجد اتفاقية بين الطرفين تقوم من خلالها الكلية بتخريج كوادر وطنية من الهيئة التمريضية للعمل في مستشفى شركة نفط الكويت، مشيرا في ذات السياق الى ان الكلية الآن في طور المراحل النهائية لإبرام اتفاقية مماثلة مع الحرس الوطني.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على مواصلة التنسيق بين كلية التمريض ووزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات المستقبلية والتي تصب في مجملها في مصلحة وطننا العزيز.