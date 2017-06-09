آلاء خليفة

أعلنت مقررة اللجنة الاجتماعية وعضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. أمثال الحويلة بأن اللجنة الاجتماعية ستختتم أنشطتها لهذا العام بإقامة الغبقة الرمضانية والقرقيعان التي تقيمها سنويا على شرف أعضاء هيئة التدريس وأسرهم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس وذلك يوم الاثنين 12/6/2017، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بمقر جمعية أعضاء هيئة التدريس الجديد بنادي الجامعة.

وأشارت د. أمثال بأن اللجنة الاجتماعية أنهت جميع الأمور الخاصة برحلة العمرة وغادر أعضاء الوفد المشارك في الرحلة الكويت امس إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة الرمضانية وسيعود الوفد غدا السبت علما بأن عدد المشاركين في رحلة العمرة والبالغ عددهم (51) مشتركا.

وذكرت د. أمثال الحويلة بأن الجمعية قد اعتادت التواصل مع أعضائها من الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساندة في كل المناسبات الاجتماعية والأكاديمية والوطنية، والجمعية تفتح أبوابها لاستقبال جميع مقترحات أعضائها التي تلبي طموحاتهم وتحقق آمالهم.