أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية عن حصول المعهد العالي للاتصالات والملاحة على شهادة الجودة العالمية «آيزو 9001» كأول معهد تابع لها يحصل على هذا الاعتراف.

وقال المدير العام للهيئة د.احمد الاثري ان ما حققه معهد «الملاحة» من انجاز في مجال الجودة الادارية يعد توثيقا لالتزام القائمين عليه بالأساليب العلمية وحرصهم على استدامة تطويرها بغية بناء بيئة صحية تسهل التعامل بين الهيئة التدريبية والطلبة.

من جهته، اكد مدير المعهد الكابتن منذر الكندري ان الحصول على شهادة الجودة جاء نتيجة حرص ادارة المعهد والعاملين فيه على التطوير المستمر والدائم في جميع الأقسام والادارات فيه.

من جانبه، أعرب مدير مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة م.محمد الحمدان عن فخره واعتزازه بحصول معهد «الملاحة» على شهادة الجودة، موضحا ان المكتب يعمل ضمن استراتيجية مدعومة وخطة زمنية بهدف حصول الهيئة على المزيد من الاعتمادات المؤسسية.