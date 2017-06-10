خطاب: أول برنامج عمارة في جامعة حكومية يحصل على الاعتماد الأميركي

الجسار: الجمعية الأميركية لطلبة العمارة تهدف تعزيز التميز في التعليم المعماري

آلاء خليفة

اكد عميد كلية العمارة بجامعة الكويت د. عمر خطاب على جودة واهمية وقيمة شهادة بكالوريوس العمارة، مؤكدا على اعتمادها من الهيئة الأميركية العالمية لاعتماد البرامج المعمارية والتي قامت بتجديد الاعتماد الاكاديمي المكافئ لقسم العمارة عام 2016 ولمدة 6 سنوات تنتهي في العام 2021.

جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة 2017 من كلية العمارة بجامعة الكويت والذي اقيم مساء اول من امس بحضور اعضاء هيئة التدريس بالكلية واولياء امور الخريجين والخريجات البالغ عددهم 36 طالبا وطالبة وبتنظيم من الجمعية الأميركية لطلبة العمارة ـ فرع جامعة الكويت AIAS-ku.



واعلن خطاب عن حصول قسم العمارة على الاعتماد الاكاديمي المكافئ لاول مرة في العام 2010 ليكون بذلك اول برنامج عمارة في جامعة حكومية غير أميركية على مستوى الخليج والوطن العربي يحصل على هذا الاعتماد.

وقال انه من ابرز اسباب تجديد الاعتماد الاكاديمي المستوى العالي والمتميز لاعضاء هيئة التدريس وطلبة القسم والذي كان محل الاشادة والثناء من جميع اعضاء الفريق الأميركي الزائر مشيدا بجهود اعضاء هيئة التدريس الذين لا يألون جهدا في سبيل المحافظة على مستوى التدريس العالي والمتميز في القسم واعلاء رفعة شأنه في المحافل المحلية والاقليمية بل والعالمية حتى اصبح اسم قسم العمارة بكلية العمارة بجامعة الكويت معروفا محليا واقليميا ودوليا.

وقال «نهدي اليوم كويتنا الحبيبة تلك الكوكبة المتميزة من المعماريين والمعماريات الشباب ليساهموا في بناء شخصيتها المعمارية ونهضتها العمرانية لافتا الى اننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من كلية العمارة».

واشاد خطاب بجهود اولياء امور الطلبة الذين ساندوهم طيلة سنوات دراستهم ليصلوا الى ما وصلوا اليه اليوم ويحققوا اعلى المراكز، كما تقدم بالتهنئة للخريجين والخريجات متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم القادمة سواء العلمية او العملية مشددا عليهم ضرورة الالتزام بأخلاقيات ممارسة مهنة العمارة موضحا ان ممارسة مهنة العمارة لابد ان ترتكز على الاخلاقيات.

وقال «نحن مؤتمنون على العميل الذي يأتمننا على ماله وخصوصيات حياته ويتوقع منا ان نقدم له افضل خدمة سواء في التصميم او التنفيذ لمشروعه»، مؤكدا ان «الثقة هي اساس التعامل مع العميل متمنيا من الخريجين الالتزام بقواعد التعاون والبناء مع زملائهم في المهنة والمنافسة الشريفة».

ودعا خطاب جميع الخريجين الى العمل على رفعة شأن مهنة العمارة واعطاء صورة مشرفة في الممارسة المهنية داعا اياهم الى ضرورة المحافظة على سلامة المجتمع وكيانه وهويته من خلال محاولة فهم تاريخه وثقافته ومحاولة الارتقاء به عن طريق توفير البيئة المعمارية الملاءمة لانشطته المختلفة من خلال المشاركة الفعالة في كل ما يخدمه ويعلو من شأنه.

بدوره، قال المشرف الاكاديمي للجمعية الأميركية لطلبة العمارة ـ فرع جامعة الكويت د.محمد الجسار ان الجمعية غير ربحية بادارة طلابية وان فرع جامعة الكويت هو اول فرع دولي للجمعية خارج الولايات المتحدة الأميركية.



ولفت الجسار الى ان الجمعية تهدف الى تعزيز التميز في التعليم المعماري والتدريب والممارسة وتوطيد مفهوم العمارة والتخصصات ذات الصلة لاثراء المجتمعات بروح من التعاون وتنظيم الطلاب وتوحيد جهودهم للمضي قدما في تطوير فن وعلم العمارة.

ونيابة عن الخريجين والخريجات القت كل من الطالبة سارة سعد العجمي (الاولى على الدفعة ورئيسة الجمعية الأميركية لطلبة العمارة فرع جامعة الكويت) والطالبة امينة القبندي (الثانية على الدفعة) كلمات عبرهن فيها عن خالص شكرهن وتقديرهن لاعضاء هيئة التدريس بكلية العمارة الذين بذلوا جهودا حثيثة طيلة السنوات الماضية، كما قدمن باقة شكر وتقدير لاولياء امور الطلاب الذين ساعدوهم طيلة مشوارهم الدراسي، مؤكدين انهن سيكن خير سفيرات لمهنة العمارة في المجتمع وسيبذلن قصارى جهودهن لتطويرها نحو الافضل دائما.