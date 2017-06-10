عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية الليل بالنهار للانتهاء من مقابلات الوظائف الإشرافية عبر لجان شكلها ويشرف عليها وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري لتسكين الوظائف الشاغرة في الوزارة والمناطق التعليمية، حيث تبدأ المقابلات للمتقدمين منذ الساعة العاشرة صباحا وبشكل يومي طوال أيام الأسبوع وتتوقف الساعة الثالثة عصرا وتعود بعد الإفطار وتستمر في عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وعضوية مديري المناطق التعليمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أنه تمت مقابلة ما يقارب 500 مرشح منهم 360 مدير ومديرة مدرسة و60 مراقبا للمراحل التعليمية المختلفة و42 مراقب خدمات إضافة إلى عدد آخر من المرشحين لمراقبي التقنيات والمكتبات والامتحانات وشؤون طلبة، مشيرة إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل مقابلة 35 مراقب موارد بشرية و20 مراقب خدمة اجتماعية ونفسية.

وأضافت المصادر انه سيتم أيضا مقابلة المرشحين لمديري الشؤون التعليمية وذلك من خلال لجنة يرأسها وكيل الوزارة د.هيثم الأثري ستبدأ عملها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، لافتا إلى أن الوزارة بحاجة لـ 4 مديري شؤون تعليمية للمناطق، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوزارة تسابق الزمن لتسكين جميع الشواغر خلال الشهر الجاري وتجهيز البدلاء للذين يحالون للتقاعد اعتبارا من السادس من يوليو المقبل.