عبدالعزيز الفضلي

توفير الجو المناسب أهم ما يحتاجه الموظف لكي يؤدي عمله على أكمل وجه، ولكن ما يواجهه موظفو سكرتارية القطاع المالي بوزارة التربية بعيد كل البعد عن هذه الأجواء التي يستطيع بها الموظف خدمة المراجعين وإنجاز المعاملات، حيث كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن موظفي السكرتارية قاموا بهروب جماعي من الوضع السيئ في إدارتهم فبعد أن كانوا 45 موظفا أصبحوا 10 موظفين مما يشكل عبئا وعائقا عليهم لإنجاز المعاملات، مشيرة إلى ان الموظفين يعملون في سرداب وزارة التربية في المبنى رقم 2 وسط القطط والفئران وتكدس الملفات دون عناية واهتمام الأمر الذي جعلهم يطلبون نقلا للخروج من السرداب والعمل في المناطق التعليمية.

وأضافت ان عددا من وزراء التربية السابقين قاموا بزيارة الإدارة ووعدوا بإيجاد حل للوضع غير ان ذلك لم يتحقق فهرب من الموظفين من استطاع بطريقته الخاصة وبقي من ينتظر الفرج، لافتة الى ان الإدارة تعتبر عاملا رئيسيا في المنظومة التربوية خاصة بالنسبة لإنهاء الخدمة والتعيينات الجديدة والمكافآت والرواتب وهذا يتطلب استقرارا للموظفين وتوفير أفضل سبل النجاح في عملهم.

ودعت المصادر وزير التربية د.محمد الفارس لزيارة سكرتارية المالية والاطلاع شخصيا على ملفات العاملين في التربية وهي على الأرض وفي الممرات في وضع لا يليق بوزارة كالتربية.