هنأ رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي جموع المعلمين بمناسبة انتصار نواب الأمة للمعلمين بإقرار التعديلات على القانون رقم (28) لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان التعديلات الجديدة على القانون تمنح اعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا كويتيا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار كويتي.

وثمن العازمي جهود نواب مجلس الامة المحترمين بإقرار تعديلات القانون الذي يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة او التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للاناث كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة العجز اكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.

كما اشاد بدور النواب الأفاضل باستثناء المعلمين الكويتيين من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة او المعلمين الكويتيين المكلفين برعاية معاق من شرط مضي مدة الخدمة السابقة كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين اثناء الخدمة وهي جميعها تعديلات طالما انتظرها ابناء الكويت من المعلمين.

واعتبر العازمي تعديلات القانون الجديدة انتصارا للمعلمين ودعما لحقوقهم العادلة والمشروعة خاصة الوظائف الاشرافية والتي تحتاج كل دعم اضافة الى اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة او المتوفين اثناء الخدمة.

وثمن العازمي كذلك دور وزارة التربية وجهودها في دعم تعديلات القانون، مؤكدا ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس يضع حقوق المعلمين نصب عينيه ويسعى جاهدا لتقديرهم والشد من أزرهم لإيمانه بأنه لا يوجد إصلاح حقيقي في اي عملية تعليمية دون دعم المعلمين وحقوقهم العادلة والمشروعة.