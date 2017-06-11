أكد مدير إدارة السراج المنير د.فهد الجنفاوي أن إقرار كادر الهيئة التعليمية والإشرافية في وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية سيحقق الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر محورا أساسيا في العملية التعليمية، وسيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.

وبارك الجنفاوي لجميع المعلمين إقرار التعديلات التي جرت على كادر المعلمين مؤخرا في مجلس الأمة، ومنها تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون 6/‏‏2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. ووجه الشكر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري على جهوده تجاه التعديلات.