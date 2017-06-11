عبدالعزيز الفضلي

اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه ستتم الاستعانة بمتخصصين في الأمور المالية لتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وانه لا توجد اي معايير لتحديد الرسوم رغم ان من وضعها لجنة متخصصة، لكن تحتاج الى اشخاص متخصصين في ادبيات الأمور المالية. ونفى ان تكون هناك نية لزيادة الرسوم الدراسية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع معايير ودراسة لكيفية تحديد الرسوم.

وكشف الفارس انه طلب من وكيل الوزارة د.هيثم الاثري ووكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة بوضع ضوابط ومعايير لعملية توزيع الاراضي سواء للمدارس التي اعطيت فرصة للانتقال او غيرها مؤكدا على اهمية تحديد الأولويات وتنظيم العمل في هذا الجانب.

من جانب آخر، يرعى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حفل تكريم الطلبة الفائقين في امتحانات الثانوية العامة (النظام الموحد) وما في مستواها للعام الدراسي 2016-2017 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاحد على مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح في جامعة الكويت بمنطقة الشويخ.