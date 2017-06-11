عبدالعزيز الفضلي

بدأت الادارة العامة للتعليم الخاص بإجراء المقابلات للمعلمين المرشحين لمزاولة مهنة التدريس في المدارس الخاصة التي تحتضن طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى ان المقابلات ستشمل مساعد معلم والخدمات المساندة كإخصائي علاج طبيعي واخصائي تخاطب واخصائي نفسي واخصائي اجتماعي.

وقال مقرر لجنة المقابلات رئيس قسم المدارس الاجنبية في الادارة منصور المنصور ان اللجنة بدأت اعمالها مطلع شهر رمضان المبارك بعد فرز اسماء المتقدمين للعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد مواعيد المقابلات بشكل ساعد على تسهيل آلية اجراء المقابلات سواء لأعضاء اللجنة او المرشحين موضحا ان عدد الملفات الخاصة بالمرشحين بلغ ١٠٠ ملف سيتم مقابلاتهم تمهيدا لمنح من يجتاز المقابلة موافقة لمزاولة مهنة التدريس او العمل في الوظائف التعليمية المساندة.

وأضاف المنصور ان الخاضعين للمقابلات سبق لهم أن خضعوا لاختبار تحريري في الكفاءة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة وانتقلوا بعدها للمرحلة الثانية وهي الخضوع للمقابلات في التعليم التي تتم الآن في مبنى الادارة في منطقة مبارك الكبير، مشيرا الى ان منح الموافقة للمرشح سيتيح له العمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والانتقال ما بين هذه المدارس بعد مراجعة الادارة العامة للتعليم الخاص دون الحاجة الى اعادة الاجراءات من جديد بفترة لا تزيد على 5 سنوات من تاريخ اصدار ممارسة المهنة وتعتبر موافقة الادارة اشبه برخصة التعليم.