وجه مدير إدارة الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مرزوق سلطان الهيت الشكر الى أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار التعديلات على كادر المعلمين في المداولتين خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي.

وأعرب الهيت في تصريح صحافي عن بالغ سعادته لهذا القرار الذي يدل على تقدير أهمية ومكانة المعلم في المجتمع، حيث تعتبر مهنة التعليم من المهن الشاقة والهامة لخدمة أبناء وبنات الوطن ويستفيد منها كل بيت بل كل شخص في مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: لا يختلف اثنان بأن تطور الأمم وتقدمها يقاس باهتمامها بالتعليم ووسائله ومدى استقرار وكفاءة العناصر البشرية المتمثلة في القائمين على مهنة التعليم من معلمين ومعلمات، وتحرص الكويت على توفير سبل التطور والإبداع للتعليم والقائمين عليه في وزارتي التربية والأوقاف.

وختم الهيت تصريحه بأنه يتمنى ان تستكمل خطوات إقرار تعديل الكادر من ديوان الخدمة المدنية مع استكمال إقرار هيكل وزارة الأوقاف.