3563 طالباً وطالبة تم ابتعاثهم العام الماضي إلى 10 دول وندرس افتتاح مقرات جديدة

الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة أكثر الوجهات التي يتقدم الطلبة للابتعاث إليها

نحذّر أبناءنا الطلبة من المكاتب التجارية الوهمية.. وعليهم الرجوع للوزارة قبل التسجيل في أي جامعة خارج الكويت

نبتعث أبناءنا الطلبة إلى التخصصات التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل بناء على دراسات وافية مع الجهات المختصة

عدم اطلاع الطلبة على لائحة البعثات وقلة تواصلهم مع المكاتب الثقافية وعدم التزام بعضهم بقوانين الهجرة من أبرز مشاكل المبتعثين

أجرت الحوار: آلاء خليفة

أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن آخر يوم للتسجيل في خطة البعثات 15 الجاري معلنة انه سيتم إعلان النتائج قبل 20 منه.

وتطرقت السنان في حوار خاص مع «الأنباء» إلى النسب المحددة للقبول في البعثات الخارجية وشروط التقديم، موضحة أن النسبة تبدأ من 80% لجميع الدول، لكن الشروط تختلف بين جامعة وأخرى، ناصحة بالاطلاع على كل ما يتعلق بالبعثات على موقع الوزارة الإلكتروني، كما تحدثت عن المقرات الحالية التي يتم الابتعاث لها في 10 دول، كاشفة عن أن الوزارة تدرس حاليا افتتاح مقار جديدة للابتعاث.

وأشارت إلى أن الوزارة تبتعث الطلاب للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، موضحة أن ذلك يتم بناء على دراسات وافية مع مختلف الجهات المختصة، مضيفة أن ميزانية «التعليم العالي» للابتعاث الخارجي تبلغ 28 مليون دينار.

وبينما تحدثت السنان عن أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلاب الدارسين في الخارج، ومنها عدم الاطلاع على لائحة البعثات وقلة التواصل مع مكاتب الوزارة في الخارج، حذرت جميع الطلبة من المكاتب الوهمية التجارية التي تكثر إعلاناتها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تتسبب في تسجيل الطلاب بجامعات غير معترف بها وغير معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

وفي جانب آخر من الحوار سلطت السنان الضوء على دور الوزارة في محاربة الشهادات الوهمية والمزورة.

فإلى التفاصيل:



في البداية حدثينا عن النسب المحددة للقبول في البعثات الخارجية، وهل هناك نية لرفع النسب مستقبلا؟

٭ نسبة القبول في خطة البعثات تبدأ من 80% في جميع دول الابتعاث ويمكن الاطلاع على خطة البعثات وشروط الابتعاث في موقع الوزارة الإلكتروني، اما بالنسبة لرفع المعدل مستقبلا فهذا الأمر يتفاوت وفقا لشروط الجامعات في دول الابتعاث.

ما شروط التقديم على البعثات الخارجية؟

٭ شروط الابتعاث كاملة متواجدة على موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني www.mohe.edu.kw وهناك شروط خاصة للتخصصات الطبية نرجو من أبنائنا الطلبة الاطلاع عليها بإمعان وهناك شروط عامة لطالب البعثة وهي أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل سن المتقدم عن 17 عاما وألا يزيد عن 23، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة فترة ستة وعشرين شهرا من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات ويشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل أو خارج الكويت أو من إحدى الدول العربية تقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت، مع اشتراط ألا تقل النسبة المئوية عن الحد الأدنى المطلوب للقبول في خطة البعثات وتقديم المستندات الرسمية المصدقة من الجهات الرسمية التي توضح التسلسل الدراسي دون انقطاع للمرحلة الثانوية وألا يكون حاصلا على إجازة جامعية.



ومن الشروط كذلك ألا يكون قد صدر قرار بإيفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو تم قبوله في منحة دراسية وانتهت بالفصل وألا يكون قد حصل على بعثة داخلية أو خارجية أو منحة دراسية وانسحب منها بعد التحاقه بها، بالإضافة إلى عدم الجمع بين المنحة الدراسية والبعثة الدراسية في آن واحد، ويسمح للطالب المنسحب من خطة البعثات (الأصلية - الإنجليزية) بإعادة التسجيل في خطط بعثات العام الدراسي ذاته إذا لم يتم اتخاذ إجراءات القبول له وسدد الغرامة المالية المقررة على أن يتعهد بعدم المطالبة بالمقعد الذي سبق وانسحب منه.



ومن الشروط أيضا ألا يكون موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك وان يقدم إلى الوزارة شهادة الثانوية العامة الأصلية خلال ستين يوما من إعلان نتائج القبول في خطة البعثات وللوزارة الحق في إلغاء البعثة في حال عدم الالتزام بتقديم الشهادة في المدة المقررة، ولابد أن يوقع ولي أمر الطالب بصفته الولي الشرعي له على التعهد الخاص بالالتزام بأحكام البعثة من الناحية الأكاديمية والمالية أما بالنسبة لمن لديها حضانة فيتوجب حصولها على حكم من المحكمة المختصة بالولاية التعليمية خارج الكويت ولابد أن يلتزم الطالب بكل ما تصدر الوزارة من قرارات.



متى سيتم غلق باب التسجيل في البعثات الخارجية؟

٭ التسجيل في البعثات الخارجية مفتوح ومستمر حتى يوم 15 يونيو الجاري الساعة 12 ظهرا وسيتم إعلان النتائج قبل يوم 20 يونيو.



كم عدد المقار الحالية التي تبتعث وزارة التعليم العالي طلبة للدراسة فيها؟

٭ تبتعث الوزارة حاليا طلبة للدراسة في 10 دول وهي استراليا، الجمهورية الفرنسية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية ايرلندا، دولة الإمارات العربية المتحدة، مالطا، كندا، مملكة البحرين ونيوزيلندا.



وهل هناك مقار جديدة سيتم ابتعاث الطلبة بها مستقبلا؟

٭ وزارة التعليم العالي تدرس حاليا فتح مقار جديدة للابتعاث ولكن الأمر يتطلب دراسة شاملة ووافية قبل ابتعاث أبنائنا الطلبة لها.



كم عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم في خطة البعثات العام الحالي؟

٭ لا يمكن التنبؤ بأعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في خطة البعثات ولكن ميزانية الوزارة 28 مليون دينار للابتعاث الخارجي.



وكم عدد الطلبة الذين تم قبولهم العام الماضي؟

٭ تم قبول 3563 طالبا للابتعاث في العام الماضي.



وما أكثر الوجهات التي يقدم الطالب الكويتي على الدراسة فيها؟

٭ تعتبر الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة من أكثر الوجهات التي يقدم الطالب الكويتي عليها للابتعاث.



هل الوزارة تحرص على ابتعاث الطلبة إلى التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل في المجالات الحديثة؟

٭ لا يتم ابتعاث الطلبة إلا بناء على الدراسات والمراسلات التي تتم مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة والجهات الأخرى لتزويدنا بالتخصصات المطلوبة لسد احتياجات سوق العمل.



زيادة المخصصات المالية من أكثر المطالب للاتحادات الطلابية في الخارج حاليا، ولاسيما في الدول التي ترتفع فيها مستويات المعيشة، فكيف تنظرون الى تلك المطالب؟

٭ عندما تتقدم الاتحادات الطلابية في الخارج بأي مطالبات لزيادة المخصصات المالية تعرض على لجنة متخصصة لدراسة هذه الزيادات، وتتم بعدها مخاطبة وزارة المالية للنظر في الموضوع.



ما أبرز المشاكل التي تواجه الطلبة المبتعثين في الخارج ودور الوزارة في حلها؟

٭ من أبرز المشاكل التي تواجه الطلبة المبتعثين عدم اطلاعهم على لائحة البعثات وعدم الالتزام بما ورد فيها، بالإضافة إلى قلة تواصل الطالب مع المكتب الثقافي التابع لمقر بعثته، وكذلك عدم التزام بعض الطلبة بقوانين الهجرة في دول الابتعاث.



حدثينا عن أطر التعاون التي تجمع وزارة التعليم العالي في الكويت مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي؟

٭ وزارة التعليم العالي في الكويت تحرص دوما على التعاون مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه تحقيق مصلحة أبنائنا الطلبة، وهناك تعاون مستمر قائم ومتمثل في لجان مشتركة لمناقشة أهم المواضيع الخاصة بالتعليم العالي وأهمها لجنة معادلة الشهادات العلمية.



هل تم إيجاد حلول لنقص الموظفين في وزارة التعليم العالي بإداراتها المختلفة؟

٭ بالطبع، فنحن في طور توظيف كفاءات متعددة لتناسب جميع الإدارات ومازلنا نحتاج الى المزيد نظرا للكم الهائل من الخدمات التي تؤدي الوزارة.



كيف تقيّمون تجربة الربط الإلكتروني بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الأخرى في الكويت؟

٭ الربط بين كل من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت ووزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة ساهم في إنهاء مشكلة تعددية تسجيل الطالب في اكثر من مؤسسة تعليمية بما ساهم في تنظيم عملية قبول الطلاب بالمؤسسات التعليمية بشكل منظم ومدروس.



ما نصيحتكم للطلبة بشكل عام مع بداية مشوارهم الدراسي في مرحلة التعليم العالي؟

٭ أنصح جميع الطلبة بقراءة كل الشروط والاطلاع على لائحة البعثات الموجودة على الموقع الإلكتروني قبل التسجيل ومراجعة وزارة التعليم العالي في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات، بالإضافة إلى أهمية حضور اللقاءات التنويرية التي ستقام للطلبة المستجدين من اجل الاستفادة منها.

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