ذياب: الكويت وفرت للطلبة كل مقومات التفوق والتميز فلها منا الشكر والعرفان

عبدالعزيز الفضلي

قال السفير الأردني لدى الكويت محمد الكايد إن الأردن فقير الموارد، لكنه يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري، مشيرا إلى أن التعليم المتميز هو رأس مال الأردن ولاسيما أن لديه نظاما تعليميا ممتازا. جاء ذلك في كلمة للكايد خلال حضوره حفل تكريم الطلبة المتفوقين الأردنيين والكويتيين وأبناء المهندسين من خريجي الثانوية العامة للعام 2016/ 2017 والذي أقامته نقابة المهندسين الأردنيين في الكويت وجامعة عمان الأهلية وذلك بقاعة سلوى.

وأضاف أن النظام التعليمي الأردني خرّج العديد من الشخصيات الذين استطاعوا المنافسة في الكثير من الأعمال والمجالات، لافتا إلى أن جامعة عمان الأهلية تعد إحدى الجامعات التي تستقطب الكثير من أبنائنا الأردنيين وتطرح برامج هادفه، وبالتالي نحن فخورون بما قدمه الأردن من نظام تعليمي ومؤسسات تعليمية تنافس الكثير من المؤسسات التعليمية في الوطن العربي.

من جانبه، قال رئيس لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في الكويت م.غسان ذياب إن للعلم فضلا كبيرا على البشرية، فبه تتقدم الأمم، وتزدهر الدول وتنهض المجتمعات وتتطور وتنجح خطط التنمية وترفل البلاد بأمن ورخاء، مشيرا الى انه يضفي على صاحبه مقامة مرموقة في المجتمع.

وأضاف أن الأردن يفخر دائما بأبنائه المتميزين الذين طالما رفعوا اسمه عاليا في جميع الميادين، مخاطبا الطلبة المكرمين أن الكويت الأرض الطيبة التي احتضنتكم وقدمت لكم كل ما يلزم من مقومات التفوق والتميز لتستحق منا ومنكم الشكر والعرفان والامتنان لصاحب السمو والقيادة السياسية والشعب على ما قدموه ويقدمونه من رعاية أخوية للمقيمين الأردنيين.

وقال «إن تفوق كل شخص منكم هو بمثابة عز وفخر ومحبة نرفعها في سماء وطننا الغالي ونهديها باسمكم إلى الأردن وقائده الملك عبدالله الثاني بن الحسين. كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى حكومة وشعب الكويت على ما تقدمه لنا من حسن الضيافة والمعاملة الكريمة».

ها أنتم تحصدون اليوم نتيجة تعبكم ومثابرتكم في الدراسة، وقد بدأتم بتحقيق أول مرحلة من احلامكم وآمال امهاتكم وإبائكم.. فهنيئا لكم متمنيا لكم مزيدا من النجاح في دراساتكم العليا المقبلة.